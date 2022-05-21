Що потрібно додати в молоко, щоб воно не скисло: перевірені поради

Що потрібно додати в молоко, щоб воно не скисло: перевірені поради

З настанням тепла питання як зберігати молоко свіжим дуже актуальне. Літом що пастеризоване, що непастеризоване молоко псується дуже швидко. Поради, які допоможуть уберегти молоко від скисання - в матеріалі ТСН.ua

Пастеризація чи кип'ятіння молока - найперший засіб проти його скисання. Непастеризоване і нестерилізоване молоко скисає при кімнатній температурі за 12-24 години після того, як його видоїли. Прокип'ячене молоко може залишатися свіжим до тижня. Значення має і в чому молоко зберігається - найкраще його зберігати в скляному чи фарфоровому посуді.

Якщо не хочеться випивати все молоко відразу можна скористатися такими способами.

Щоб ще довше зберігалося кип'ячене молоко, перед ти як його кип'ятити потрібно додати невелику кількість цукру.

Дрібка солі , додана в молоко при кип'ятінні, також збереже його від скисання.

, додана в молоко при кип'ятінні, також збереже його від скисання. Якщо ви хочете, щоб молоко довго не псувалося, при кип'ятінні можна додати в нього невелику кількість соди.

Складно повірити, але дрібка солі допоможе зберегти навіть не пастеризоване молоко в холодильнику. Додайте трохи солі в пляшку або пакет молока і воно збережеться набагато довше. Сіль потрібно додати зразу при відкритті пакету або пляшки. Якщо додати потім - не спрацює.

допоможе зберегти навіть не пастеризоване молоко в холодильнику. Додайте трохи солі в пляшку або пакет молока і воно збережеться набагато довше. Сіль потрібно додати зразу при відкритті пакету або пляшки. Якщо додати потім - не спрацює. Подібний ефект можна спостерігати від листя хріну - пару листочків доданих в місткість з молоком надовго збереже його свіжим.

- пару листочків доданих в місткість з молоком надовго збереже його свіжим. Листки м'яти, якщо покласти їх в молоко, також допоможуть уникнути скисання.

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