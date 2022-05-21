Що потрібно додати в молоко, щоб воно не скисло: перевірені поради

З настанням тепла питання як зберігати молоко свіжим дуже актуальне. Літом що пастеризоване, що непастеризоване молоко псується дуже швидко. Поради, які допоможуть уберегти молоко від скисання - в матеріалі ТСН.ua
Пастеризація чи кип'ятіння молока - найперший засіб проти його скисання. Непастеризоване і нестерилізоване молоко скисає при кімнатній температурі за 12-24 години після того, як його видоїли. Прокип'ячене молоко може залишатися свіжим до тижня. Значення має і в чому молоко зберігається - найкраще його зберігати в скляному чи фарфоровому посуді.
Якщо не хочеться випивати все молоко відразу можна скористатися такими способами.
- Щоб ще довше зберігалося кип'ячене молоко, перед ти як його кип'ятити потрібно додати невелику кількість цукру.
- Дрібка солі, додана в молоко при кип'ятінні, також збереже його від скисання.
- Якщо ви хочете, щоб молоко довго не псувалося, при кип'ятінні можна додати в нього невелику кількість соди.
- Складно повірити, але дрібка солі допоможе зберегти навіть не пастеризоване молоко в холодильнику. Додайте трохи солі в пляшку або пакет молока і воно збережеться набагато довше. Сіль потрібно додати зразу при відкритті пакету або пляшки. Якщо додати потім - не спрацює.
- Подібний ефект можна спостерігати від листя хріну - пару листочків доданих в місткість з молоком надовго збереже його свіжим.
- Листки м'яти, якщо покласти їх в молоко, також допоможуть уникнути скисання.
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