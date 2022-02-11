Посівний календар на березень 2022 року: яку розсаду садити в перший місяць весни? / Pexels

Що потрібно посадити на розсаду у березні 2022: таблиці для всіх культур

Що потрібно посадити на розсаду у березні 2022: таблиці для всіх культур

Весняне сонце змушує все частіше навідуватися до саду та городу. Саме в березні важливо не пропустити момент, коли якнайкраще висаджувати різноманітні культури та обробляти дерева від шкідників. ТСН.ua розповідає, коли варто садити розсаду і який вигляд має посівний календар в березні 2022 року.

Як рекомендує “Зелена садиба”, першу зелень в теплиці чи парнику за сприятливої погоди можна сіяти вже наприкінці місяця. Посівний календар на березень 2022 року вказує, що салат краще всього висівати 3-8, 11-13 і 29-31 березня, гірчицю і руколу 21 і 22 березня, а шпинат 3, 6-8, 11-13 числа.

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Якщо в лютому ви висаджували розсаду, саме час накрити перші паростки агроволокном, щоб утворився своєрідний парник. В цьому випадку зелень швидко піде в ріст і ви отримаєте чудовий ранній урожай.

Не забудьте звернути увагу і на кімнатні рослини, які також потребують втручання саме в березні. В перший місяць весни їх потрібно пересаджувати, омолоджувати, обрізати та розмножувати поділом.

Розсада весною: посівний календар на березень 2022 року

Посівний календар на березень 2022 року має такий вигляд (зелений — сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур, червоний — несприятливі дні, сірий — нейтральні):

Посівний календар на березень 2022 року зі сприятливими, нейтральними і несприятливими днями

Посівний календар на березень 2022 рік: таблиця для коренеплодів

Посівний календар на березень 2022 року для коренеплодів

Щоб отримати гарний урожай редису, варто не обмежуватися лише одним сортом. Також уникайте надто густого посадження — між рослинами повинно залишатися не менше 5 см. Проріджування для редиса небажане, адже цей коренеплід погано на нього реагує.

З приходом активного потепління у відкритий ґрунт можна сіяти буряк, цибулю та моркву.

Посівний календар на березень 2022 рік: таблиця для цибулевих

Посівний календар на березень 2022 року для цибулевих

Посівний календар на березень 2022 року: коли садити овочі

Посівний календар на березень 2022 року для овочів

В Україні огірки найчастіше висаджують відразу у відкритий ґрунт, але якщо ви хочете поласувати хрумким овочем раніше, можна зупинитися на ранніх сортах, які потрібно висівати саме в березні.

Вже в березні починають висівати ранню, середню і пізню капусту. В цьому випадку у вас вже в квітні-травні буде готова чудова розсада. Але тут варто звертати увагу на погоду. Якщо весна надто холодна, термін висадки в ґрунт зрушаться, і сіянці переростуть.

Посівний календар на березень 2022 рік для трав і зелені

Посівний календар на березень 2022 року для зелені і трав

Посівний календар на березень 2022 року: таблиця для ягідно-плодових культур

Посівний календар на березень 2022 року для плодово-ягідних культур

В березні 2022 року потрібно вже почати роботи з формування і обрізки крони. Спочатку зробити це треба з яблунями та грушами. Не забудьте підгорнути молоді саджанці і зняти зимове укриття зі штамбів. Оновіть побілкювання, адже в березні сильне сонце, що може призвести до опіків кори.