Що потрібно посадити на розсаду у квітні 2022: таблиці для всіх культур

Посівний календар на місяць квітень допоможе любителям городництва та садівництва краще спланувати весняні роботи в саду. ТСН.ua розповідає, коли краще посадити розсаду у квітні 2022 року, щоб отримати хороший урожай.
Згідно з посівним календарем на місяць квітень 2022 року в перші дні можна сіяти практично будь-які культури. На п'ятницю (1 квітня 2022 року) припадає Молодик, а тому роботу в саду та городі краще відкласти на суботу, а ще краще - на неділю. Також, як радять на сайті "Зелена садиба", варто звертати увагу не лише на посівний календар та сприятливі для розсади 2022 року дні, але й на погоду.
Майже весь місяць згідно з посівним календарем на квітень 2022 підходить для того, щоб садити, сіяти, пересаджувати, ділити тощо. Якщо ви ще не посіяли різноманітну зелень, горох, листові салати, редис, часник і цибулю, варто це зробити в перші дні. Так ви зможете швидко поласувати свіжими вітамінами.
Не забудьте в квітні приділити увагу плодовому і декоративному саду. На цей місяць потрібно запланувати пересадки, посадки, обприскування, щеплення та ділення розподілом.
Розсада весною: посівний календар на квітень 2022 року
Посівний календар на квітень 2022 року має такий вигляд (зелений - сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур, червоний - несприятливі дні, сірий - нейтральні дні):
Посівний календар на квітень 2022 року: таблиця для коренеплодів
Морква, навідміну від інших овочів, відрізняється високою стійкістю до несприятливих умов та погоди. Вона може спокійно перенести низькі температури.
Часто, коли запитують, коли сіяти моркву, то відповідь може бути: щойно зійде сніг. Вже за +3 з'являються перші сходи. При чому, вони не гинуть навіть тоді, коли температура повітря опускається до -3 градусів. Щоб отримати перший врожай моркви вже всередині літа, варто вибирати ранні сорти. А ось для зберігання краще брати пізньостиглі. Середньостиглі є універсальними.
Буряк можна з легкістю виростити навіть дачникам-початківцям. Але, щоб отримати хороший урожай, потрібно знати, які саме сорти краще сіяти в квітні. Щоб рослина пережила заморозки, краще вибирати ранньостиглий сорт, який достигає за 50-80 днів. Для висадки у відкритий ґрунт краще обирати: Червона Куля, Браво, Ренова, Бордо 237, Єгипетська Плоска.
Посівний календар на квітень 2022 року: таблиця для цибулевих
Якщо ви вирішили посіяти цибулю в квітні 2022 року, варто брати насіння, якому не більше 2 років. Найкраще використовувати щойно куплене. Насамперед, насіння варто замочити в воді на 24 години. Висаджувати у відкритий ґрунт краще після того, як повністю пройдуть заморозки.
Посівний календар на квітень 2022 року: коли садити овочі
Щоб томати витримали не надто сприятливі умови, які часто можуть бути в квітні, потрібно знати, як їх правильно підготувати до висаджування. В квітні помідори можна висаджувати у відкритий ґрунт вже в ті дні, коли температура повітря вдень прогрівається до +15-+18 градусів. Краще вибирати ранньостиглі сорта томатів, а також використовувати розсаду, якій вже виповнилося 40-50 днів.
Щоб отримати хороший врожай огірків, краще вибирати ранньостиглі сорта. В квітні їх краще сіяти в теплиці. В народі існує повір'я: зацвіли кульбаби, час висаджувати огірки. Тобто потрібно дочекатися пори, коли температура повітря вночі не буде опускатися нижче +10 градусів.
Розсаду капусти висаджують у відкритий ґрунт через 35-40 днів після її висівання. Дуже важливо стежити за температурним режимом. Краще робити це після того, як температура повітря вдень не опускатиметься нижче +15 градусів.
Посівний календар на квітень 2022 року для трав і зелені
Посівний календар на квітень 2022 року для ягідно-плодових культур
Вважається, що оптимальним періодом для обрізання саду є лютий-березень, але цим можна зайнятися і в квітні. Головне правило - встигнути до появи бруньок. В квітні дуже важливо провести підживлення за допомогою весняних азотних добрив. Саме завдяки азоту росилини отримають сили, щоб відростити сильне і здорове листя.
Коли на кущах і деревах набухають бруньки, варто провести друге весняне обприскування. Тут вже можна об'єднати протигрибкові препарати та препарати для боротьби зі шкідниками. Але врахуйте, що сучасні пестициди будуть працювати лише за температури +10 градусів.
Квітень - чудовий час для весняного щеплення. Але важливо щепи підготувати заздалегідь і тримати в погребі чи холодильнику до потрібного часу.