Що потрібно посадити на розсаду у квітні 2022: посівний календар і таблиці / Pexels

Що потрібно посадити на розсаду у квітні 2022: таблиці для всіх культур

Що потрібно посадити на розсаду у квітні 2022: таблиці для всіх культур

Посівний календар на місяць квітень допоможе любителям городництва та садівництва краще спланувати весняні роботи в саду. ТСН.ua розповідає, коли краще посадити розсаду у квітні 2022 року, щоб отримати хороший урожай.

Згідно з посівним календарем на місяць квітень 2022 року в перші дні можна сіяти практично будь-які культури. На п'ятницю (1 квітня 2022 року) припадає Молодик, а тому роботу в саду та городі краще відкласти на суботу, а ще краще - на неділю. Також, як радять на сайті "Зелена садиба", варто звертати увагу не лише на посівний календар та сприятливі для розсади 2022 року дні, але й на погоду.

Майже весь місяць згідно з посівним календарем на квітень 2022 підходить для того, щоб садити, сіяти, пересаджувати, ділити тощо. Якщо ви ще не посіяли різноманітну зелень, горох, листові салати, редис, часник і цибулю, варто це зробити в перші дні. Так ви зможете швидко поласувати свіжими вітамінами.

Не забудьте в квітні приділити увагу плодовому і декоративному саду. На цей місяць потрібно запланувати пересадки, посадки, обприскування, щеплення та ділення розподілом.

Розсада весною: посівний календар на квітень 2022 року

Посівний календар на квітень 2022 року має такий вигляд (зелений - сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур, червоний - несприятливі дні, сірий - нейтральні дні):

Посівний календар на квітень 2022: сприятливі і несприятливі дні

Посівний календар на квітень 2022 року: таблиця для коренеплодів

Посівний календар на квітень 2022: коренеплоди

Морква, навідміну від інших овочів, відрізняється високою стійкістю до несприятливих умов та погоди. Вона може спокійно перенести низькі температури.

Часто, коли запитують, коли сіяти моркву, то відповідь може бути: щойно зійде сніг. Вже за +3 з'являються перші сходи. При чому, вони не гинуть навіть тоді, коли температура повітря опускається до -3 градусів. Щоб отримати перший врожай моркви вже всередині літа, варто вибирати ранні сорти. А ось для зберігання краще брати пізньостиглі. Середньостиглі є універсальними.

Буряк можна з легкістю виростити навіть дачникам-початківцям. Але, щоб отримати хороший урожай, потрібно знати, які саме сорти краще сіяти в квітні. Щоб рослина пережила заморозки, краще вибирати ранньостиглий сорт, який достигає за 50-80 днів. Для висадки у відкритий ґрунт краще обирати: Червона Куля, Браво, Ренова, Бордо 237, Єгипетська Плоска.

Посівний календар на квітень 2022 року: таблиця для цибулевих

Посівний календар на квітень 2022: цибулеві

Якщо ви вирішили посіяти цибулю в квітні 2022 року, варто брати насіння, якому не більше 2 років. Найкраще використовувати щойно куплене. Насамперед, насіння варто замочити в воді на 24 години. Висаджувати у відкритий ґрунт краще після того, як повністю пройдуть заморозки.

Посівний календар на квітень 2022 року: коли садити овочі

Посівний календар на квітень 2022: овочі

Щоб томати витримали не надто сприятливі умови, які часто можуть бути в квітні, потрібно знати, як їх правильно підготувати до висаджування. В квітні помідори можна висаджувати у відкритий ґрунт вже в ті дні, коли температура повітря вдень прогрівається до +15-+18 градусів. Краще вибирати ранньостиглі сорта томатів, а також використовувати розсаду, якій вже виповнилося 40-50 днів.

Щоб отримати хороший врожай огірків, краще вибирати ранньостиглі сорта. В квітні їх краще сіяти в теплиці. В народі існує повір'я: зацвіли кульбаби, час висаджувати огірки. Тобто потрібно дочекатися пори, коли температура повітря вночі не буде опускатися нижче +10 градусів.

Розсаду капусти висаджують у відкритий ґрунт через 35-40 днів після її висівання. Дуже важливо стежити за температурним режимом. Краще робити це після того, як температура повітря вдень не опускатиметься нижче +15 градусів.

Посівний календар на квітень 2022 року для трав і зелені

Посівний календар на квітень 2022 року: трави і зелень

Посівний календар на квітень 2022 року для ягідно-плодових культур

Посівний календар на квітень 2022: ягідно-плодові культури

Вважається, що оптимальним періодом для обрізання саду є лютий-березень, але цим можна зайнятися і в квітні. Головне правило - встигнути до появи бруньок. В квітні дуже важливо провести підживлення за допомогою весняних азотних добрив. Саме завдяки азоту росилини отримають сили, щоб відростити сильне і здорове листя.

Коли на кущах і деревах набухають бруньки, варто провести друге весняне обприскування. Тут вже можна об'єднати протигрибкові препарати та препарати для боротьби зі шкідниками. Але врахуйте, що сучасні пестициди будуть працювати лише за температури +10 градусів.

Квітень - чудовий час для весняного щеплення. Але важливо щепи підготувати заздалегідь і тримати в погребі чи холодильнику до потрібного часу.