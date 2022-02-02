Посівний календар на 2022 рік: таблиці різних культур на лютий / Pexels

Що потрібно посадити на розсаду у лютому 2022: таблиці для всіх культур

Що потрібно посадити на розсаду у лютому 2022: таблиці для всіх культур

Розсадний сезон стартує вже в лютому, щоб на початку весни зійшли перші сіянці. Якщо ви хочете отримати гарну розсаду, варто посадити її в сприятливі дні, яких цього місяця достатньо. ТСН.ua розповідає, коли варто садити розсаду в лютому 2022 року.

Як рекомендує “Зелена садиба”, болгарський перець та баклажани краще всього садити 3-4, 7-9 чи 21-24 лютого, а ось помідори за місячним календарем краще сіяти 7-9, 12-14 чи 21-23 лютого. Якщо ви зможете оптимально спланувати весь процес, то за один день можна посадити баклажани, перець та помідори.

Не забудьте у лютому перевірити і, за необхідності, поповнити запаси насіння, витратних матеріалів, інструментів, засобів для захисту рослин та добрив. Це допоможе вам заощадити свій час навесні.

А ще у лютому підвищеної уваги вимагає плодовий сад. За гарної погоди можна вже почати проводити побілювання та обрізання.

Розсада взимку: посівний календар на лютий 2022 року

Посівний календар на лютий 2022 року виглядає так (зелений — сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур, червоний — несприятливі дні, сірий — нейтральні):

Посівний календар на 2022 рік: сприятливі та несприятливі дні для розсади в лютому

Посівний календар на 2022 рік: таблиця для коренеплодів

Посівний календар на 2022 рік: таблиця на лютий для коренеплодів

Насіння картоплі на розсаду завжди висівається в кінці лютого. Через 25 днів матеріал буде готовий для розсаджування. Але за умови, якщо температура повітря в приміщенні не опускатиметься нижче 24 градусів. Обов’язкове хороше освітлення.

Посівний календар на 2022 рік: таблиця для цибулевих

Посівний календар на 2022 рік: таблиця на лютий для цибулевих

Для розсади зеленої та ріпчастої цибулі, часнику, порея, шніт-цибулі потрібно лише заздалегідь підготовлений субстрат та підходяща ємність.

Посівний календар 2022 року: коли садити овочі в лютому

Посівний календар 2022 року: коли садити в лютому овочі

Розсада болгарського перцю середньостиглих і пізньостиглих сортів починає з’являтися через 10-12 днів після посадки. При цьому вегетаційний період триває близько 50-60 днів.

Для розсади найчастіше використовують баклажани пізньостиглих сортів. Сходить насіння досить повільно, що впливає і на вегетаційний період. Можна прискорити цей процес, якщо насіння посадити на глибину не більше 1 см. Розсада баклажанів повинна стояти в приміщенні з температурою повітря не нижче 25 градусів.

Для розсади томатів підходять пізньостиглі сорти. Період їх вегетації становить понад 100 днів. А насіння проростає 6-7 днів. До висадки вони будуть готові через 2 місяці.

Розсада ранньої капусти, яка готова до висадки у ґрунт, з’являється через 40-50 днів після посіву насіння.

Якщо ви хочете 2022 року поласувати соковитим кавуном (якщо ви не проживаєте в південних регіонах), насіння на розсаду висівати потрібно саме в лютому. Так само вирощують кабачки, гарбузи та інші баштанні. Але варто запам’ятати, розсада старше 2 місяців, погано приживається у ґрунті, навіть якщо ви використовуєте спеціальні торф'яні склянки. Не забувайте підгодовувати саджанці розсади азотним чи фосфорним добривом.

Посівний календар на 2022 рік для трав і зелені

Посівний календар на 2022 рік: таблиця зелені і трав на лютий

Щоб отримати розсаду селери та петрушки, насіння потрібно висівати в окремі ємності. Через 2,5-3 місяці розсада буде готова для висаджування.

Базилік для пересаджування у теплицю чи парник потрібно садити з урахуванням того, що через 7-8 тижнів буде готова розсада.

Посівний календар на лютий 2022 року: таблиця для ягідно-плодових культур

Посівний календар на лютий 2022 року: для ягідно-плодових культур

Насіння полуниці і суниці для розсади проростає досить повільно. Часто лише через місяць з’являться перші зелені листочки. А висаджувати розсаду потрібно у добре зволожений ґрунт в останні числа травня 2022 року.