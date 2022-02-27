Що потрібно робити у разі аварії на хімічному об’єкті: коротка інструкція для вашого захисту

Що потрібно робити у разі аварії на хімічному об’єкті: коротка інструкція для вашого захисту

В ніч проти 27 лютого 2022 року російські окупанти спричинили низку техногенних катастроф: у Василькові була підірвана нафтобаза, а в Харкові - газопровід. Тому цивільному населенню важливо знати, що потрібно робити у разі аварії на хімічному об’єкті. Просту інструкцію читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповідають в Центрі Протидії Дезінформації існують короткі інструкції, яка допомагає захистити здоров’я своє та своїх близьких в надзвичайній ситуації:

Зачиніть вікна та не відчиняйте їх без нагальної потреби (якщо все-таки відчиняєте вікна, завішуйте їх вологою або марлевою тканиною і не забувайте періодично міняти її). Уникайте тривалого перебування на вулиці. За можливості намагайтесь користуватися системою кондиціонування та очищення повітря. Якщо їх немає, просто поставте у квартирі/будинку ємності з водою для підвищення вологості повітря. Регулярно здійснюйте вологе прибирання. Якщо відчули запах диму, негайно надягайте вологі маски, а на віконні та дверні отвори вішайте вологу тканину. Споживайте більше рідини (до 2-3 літрів на день для дорослих). Краще за все пити підсолену та мінеральну лужну воду, а також молочнокислі напої. Не споживайте газовані напої. Декілька разів на день приймайте душ, а ще прочищайте водою ніс та горло.

Якщо у вас є проблеми з серцем чи судинами, обов’язково спробуйте проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. За можливості, виїжджайте з родиною в місце, яке розташоване подалі від аварії.