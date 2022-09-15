Що потрібно робити з трояндами восени: догляд та підготовка до зимового укриття

Щоб наступного року троянда знову порадувала своїм цвітінням, потрібно підготувати її до зими. Розповідаємо, як доглядати за трояндою восени до настання сильних морозів.

Останнє удобрення куща троянди калієм та фосфором проводять на початку вересня. Це робиться задля швидкого формування щільної кори та для того, щоб підготувати рослину до перепадів температури. Після чого троянди готують до сплячки та укриття на зиму.

Основні кроки підготовки троянди до зими

Потрібно призупинити вегетацію. Деколи троянди "забувають", що їм потрібно спати та можуть зустріти заморозки не лише молодим листям, а й бутонами. Щоб цього не сталося, потрібно "нагадати" рослині, що їй потрібно спати та припинити вегетацію. Для цього у середині вересня почніть поступово скорочувати полив, припиніть розпушування ґрунту, не проводьте жодних підживлень і прищеплень бутонів та молодої порослі. Якщо восени йдуть затяжні дощі, прикрийте плівкою троянди, щоб рослини не перезволожувалися.

Протягом вересня регулярно прибирайте опале листя та спалюйте його. Це потрібно робити для того, щоб залишки рослин не загнивали та не заразили троянди.

Обрізання троянд на зиму. Коли почнуться нічні заморозки, видаліть всі бутони, що залишилися, виріжте слабкі пагони та ті, що ростуть в середину куща, а також зайву поросль, занадто довгі стебла підріжте. Обрізання потрібно проводити дуже обережно, поступово з вересня по листопад, не за один день, щоб кущ звільнявся від зайвих пагонів та листя крок за кроком. На кущі до заморозків повинні залишитися 3-5 сильних гілок із щільною корою та 3-4 – з добре розвиненими бруньками.Троянди рекомендується обрізати на Місяць, що спадає.

Обробка кущів троянди. Обрізані троянди обприскуйте 5%-ним розчином мідного купоросу або 3%-ною бордоською рідиною, щоб не залишите жодного шансу грибковим хворобам.

Підгортання троянди. Підгорніть троянду сухим торфом так, щоб місце щеплення виявилося повністю засипаним. Зазвичай шар торфу становить 20-30 см. Таке підгортання захистить стебла від розтріскування, а кореневу систему – від підмерзання.

Підготовка троянд до зимового укриття. Слідкуйте за погодою та вкрийте кущі, коли на вулиці буде нульова температура, але при цьому снігу або не буде, або випаде ще небагато. Найчастіше троянди вкривають наприкінці листопада – на початку грудня. Незадовго до укриття троянд бажано встановити дуги або опори для підтримки матеріалу, що утеплює. Так захист кущів від підмерзання та випрівання буде більш надійним.

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