Що потрібно томатам в серпні для активного плодоношення та соковитості

Останній місяць літа - це саме той період, коли плоди на помідорах активно наливаються соком. Багато хто думає, що тепер можна просто чекати, поки вони почервоніють, а тому перестають підгодовувати рослини. Якщо так робити, можна залишитися без великої долі врожаю. Що потрібно томатам в серпні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли томати починають плодоносити, починається найвідповідальніший час для городників. Саме в цей період потрібно активно підживлювати помідори. Так ви зможете значно підвищити їхню врожайність та покращити смакові якості.

Що потрібно томатам в серпні

В серпні плоди наливаються і рослини починають слабшати. Тому дуже важливо їх підтримати. Найважливішими мінеральними речовинами, які потрібні томатам в серпні, є: азот, магній, бор, фосфор, калій. Вони необхідні для того, щоб плоди зав'язалися та для підвищення цукристості в них. А ще вони беруть участь у фотосинтезі - найважливішому процесі для нормального перебігу плодоношення.

Якщо ви помітили, що верхівка стебла стала тонкою, листя поріділо - відразу вносьте азот. Він відповідає за те, щоб в плодах накопичувалися цукор та ароматичні речовини.

Які мінеральні добрива можна використовувати в серпні

Зараз можна в будь-якому спеціалізованому магазині купити мінеральні добрива, які містять відразу всі необхідні томатам речовини. На етапі плодоношення рекомендовано використовувати: магнієву селітру, кальцієву селітру, сульфат калію, калієву селітру. Важливо внесення цих добрив чергувати. Всі вони розводяться однаково: на відро води (10 літрів) береться одна столова ложка. Вносити їх потрібно під корінь.

Не забувайте про борну кислоту - вона забезпечить томати необхідною кількістю бора. Щоб приготувати добриво, візьміть одну чайну ложку порошку та розмішайте у відрі води. Проводиться обприскування листків та плодів.

Що потрібно томатам: натуральна альтернатива добривам

Якщо ви не хочете використовувати мінеральні добрива, можна обійтися і без них. Для цього вам знадобиться зелене добриво та попіл.

Тільки в одному попелі є все, що потрібно томатам для активного плодоношення. Крім того, підживлення попелом також допоможе позбутися вершинної гнилі, яка починає активно атакувати помідори саме в цей період.

Як приготувати розчин з попелу для томатів: розмішати у відрі води 0,5 кг попелу, настояти. Потім додати одну столову ложку сечовини (вона буде чудовим джерелом азоту). Поливати розчин під корінь - 0,5 літра на кожен кущик.

Зелене добриво готується на основі бур'янів або трави. Якщо додати до нього кропиву, кульбабу чи лободу, то вийде чудовий "коктейль" з магнієм та калієм.

Як приготувати зелене добриво: набити відро наполовину бур'янами та травою, залити водою. Настоювати тиждень на сонці. Перед внесенням, розбавити водою (пропорція 1:5) та поливати під корінь з розрахунку 1 літр на кущик.

Натуральні підживлення також рекомендовано чергувати та вносити не частіше одного разу на тиждень.