Що потрібно Україні, щоб захиститися від Росії: в РНБО дали чітку відповідь

Щоб захистити Україну від знищення російськими окупантами у нас повинно вистачати фінансових, людських та матеріальних ресурсів.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"Важливо усвідомити, що наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі", - наголосив Олександр Литвиненко.

Він також додав, що Кремль не планує “створити СРСР 2.0”, він хоче Бучу в масштабах всієї України.

“І їхній прихід - це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку", - підкреслив секретар РНБО.

Крім того, наразі повернення до ситуації 24 лютого 2022 року вже неможливе. І пов’язано це з розвитком нашої країни.

“З зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо”, - сказав Литвиненко.

Нагадаємо, що поступка Росії територіями в обмін на мир була б "жорстокою зрадою" українців, які залишилися під насильницькою окупацією російських воєнних злочинців.

Читайте також: