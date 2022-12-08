Що потрібно викинути перед Новим роком, щоб все склалося якнайкраще

Щоб правильно почати Новий рік, потрібно позбавитись негативу — непотрібних образ, речей, усього застарілого

Свято Нового року починається з прибирання. Щоб підготуватись до зустріччі нового, потрібно викинуте все зайве, що заважає його приходу.

Езотерики і психологи радять зробити перед Новим роком генеральне прибирання та очистити простір від негативної енергетики

Від чого потрібно позбутися перед Новим 2023 роком

Зіпсовані предмети

Переберіть посуд, надбитий, тріснутий викидайте без жалю, старе взуття, в якому можна з'їздити на дачу, краще відвести на дачу, або викинути. Магнітики з відбитими краями точно не прикрашають ваш холодильник Техніку, яку ніби-то можна відремонтувати, але яка чомусь не відремонтована протягом року, краще викинути або віддати на деталі.

Одяг, який не носите

Речі, які не носили у 2022 році, звичайно, не потрібно викидати, віддайте їх людям, які їх потребують. Зараз багато фондів, організацій, які опікуються біженцями та допомагають людям, які втекли від війни. Не полініться знайдіть адреси таких організацій, вони обов'язково є у вашому місті, районі.

Непотрібний папір, документи

Чеки, інструкції, рекламні буклети, чернетки, все, що не має часу чи бажання перебирати – все можна здати на макулатуру.

Позбавтесь квитанцій та документів, якщо термін їх зберігання вийшов ( це звичайно зазначено на них).

Речі для прибирання

Перевірте кухню, ванну, передивіться всі швабри, миючі засоби, ганчірки та серветки та викиньте старе, затерте у сміття. Не забудьте позбавитесь пустих баночок з-під засобів для миття посуду, кремів тощо.

Що потрібно викинути перед Новим роком

Косметика, якою не користуєтеся та прострочені ліки

Засохлу туш, старі тіні, що розсипаються, затверділі лаки для нігтів не жалійте відправити до смітника, Використання їх не лише не зробить вас привабливою, а й може нашкодити здоров'ю. Ще більше небезпечним є зберігання таблеток, спреїв, мазі, термін придатності яких закінчився.

Речі, з якими у вас пов'язані погані спогади

Їх точно краще позбутися - продати чи комусь подарувати. І тоді позитивні зміни швидше увійдуть у ваше життя.

Переживання

І найголовніше, залиште в старому році непотрібні стосунки, погані спогади, стрес, хвилювання, втрати та будьте щасливими у Новому році.

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