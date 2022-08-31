Що потрібно взяти учневі із собою до школи під час воєнного стану: рекомендації поліції

Поліція України склала список речей, які бажано взяти з собою до школи школяру.

Під час воєнного стану батьки повинні прослідкувати, щоб у рюкзаку школяра були речі, які можуть стати у пригоді у разі евакуації в бомбосховищі. Патрульна поліція України рекомендує взяти з собою:

пляшку води,

поживні батончики, снеки,

папір, у якому зазначені ПІБ дитини, контактні дані батьків та найближчих родичів (імена, телефони, адреси),

телефон (по можливості) + зарядний пристрій + павербанк,

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів),

комплект змінної білизни та одягу,

улюблену іграшку чи річ.

Шкільні вчителі повинні подбати про такі необхідні речі як їжа, запас води, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка та ін.

Читайте також: