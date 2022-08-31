Що потрібно взяти учневі із собою до школи під час воєнного стану: рекомендації поліції

Поліція України склала список речей, які бажано взяти з собою до школи школяру.
Під час воєнного стану батьки повинні прослідкувати, щоб у рюкзаку школяра були речі, які можуть стати у пригоді у разі евакуації в бомбосховищі. Патрульна поліція України рекомендує взяти з собою:
- пляшку води,
- поживні батончики, снеки,
- папір, у якому зазначені ПІБ дитини, контактні дані батьків та найближчих родичів (імена, телефони, адреси),
- телефон (по можливості) + зарядний пристрій + павербанк,
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів),
- комплект змінної білизни та одягу,
- улюблену іграшку чи річ.
Шкільні вчителі повинні подбати про такі необхідні речі як їжа, запас води, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка та ін.
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