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Що потрібно взяти учневі із собою до школи під час воєнного стану: рекомендації поліції

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Що потрібно взяти учневі із собою до школи під час воєнного стану: рекомендації поліції

Що потрібно взяти до школи

Поліція України склала список речей, які бажано взяти з собою до школи школяру.

Під час воєнного стану батьки повинні прослідкувати, щоб у рюкзаку школяра були речі, які  можуть стати у пригоді у разі евакуації в бомбосховищі. Патрульна поліція  України рекомендує взяти з собою:

  • пляшку води,
  • поживні батончики, снеки,
  • папір, у якому зазначені ПІБ дитини, контактні дані батьків та найближчих родичів (імена, телефони, адреси),
  • телефон (по можливості) + зарядний пристрій + павербанк,
  • індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів),
  • комплект змінної білизни та одягу,
  • улюблену іграшку чи річ.

Шкільні вчителі повинні подбати про такі необхідні речі як їжа, запас води, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка та ін. 

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Дата публікації
Перегляди
353
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