Що потрібно знати фрилансерам про відкриття ФОП: поради юристів

Наразі багато фрилансерів просто отримують свої кошти на власні картки, не реєструючи ФОП. Можливо, не знаючи, а може просто думають, що на це мало хто звертає увагу. Та не все так просто: банки можуть блокувати рахунки клієнтів, вимагаючи підтвердження законності грошових надходжень. А ще є контролюючий орган – Державна податкова служба України, яка з легкістю накладе штраф від 17 до 34 тис. грн. І все одно доведеться сплачувати податки від усіх прибутків – 18% на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.

Тож якщо ви фрилансер надовго, потрібно зареєструвати ФОП, щоб займатися своєю діяльністю, не порушуючи закону. На сьогодні зареєструвати ФОП досить просто – це можна зробити онлайн з будь-якого місця, де є інтернет. У статті зібрано декілька правил: про що варто знати, щоб правильно вести свою діяльність і не нашкодити собі.

Правило №1

Адреса реєстрації ФОП має бути така ж, що й адреса реєстрації за паспортом. Наприклад, якщо ви проживаєте у Києві, а прописані в Сумах, то реєструвати ФОП потрібно за адресою реєстрації фізичної особи – у Сумах.

Правило №2

Потрібно створити робочу електронну пошту спеціально для ФОП та зазначити номер телефону. Бо портал «Дія» не прийме заявку без цих даних. На вказані контакти буде надходити як інформація від податкової, так і звичайний спам, тому особисту пошту краще не зазначати.

Фрилансери зазвичай обирають третю групу ФОП. Підприємці цієї групи надають свої послуги будь-кому. Третя група має право на спрощену систему оподаткування. Та щоб на неї перейти, потрібно обов’язково написати заяву і переконатися, що вас перевели на спрощену систему.

Правило №3

Обов’язково потрібно відстежувати, щоб сума отриманих доходів не перевищила ліміт спрощеної системи оподаткування. Для ФОП третьої групи ліміт на 2023 рік становить 7 818 900 грн. У разі перевищення дозволеної суми, підприємець повинен перейти на загальну систему. І з наступного звітного кварталу сплатити 15% єдиного податку від суми перевищеного ліміту.

Правило №4

Заяву на спрощену систему оподаткування при реєстрації чи змінах в господарській діяльності потрібно писати так:

вказати, що це реєстрація ФОП чи зміни;

заповнити всі рядки заяви, а не тільки ті, що змінилися;

якщо подано один КВЕД, необхідно заповнити 1-4 рядки;

у 5.4, 6 рядках потрібно зазначити місця, де провадилася підприємницька діяльність;

у восьмому рядку зазначають всі КВЕД, що були до цього;

також обов’язково заповнюється 9 рядок.

Правило №5

Не можна приймати кошти від ведення підприємницької діяльності на власний рахунок, всі гроші потрібно проводити лише через відкритий рахунок ФОП. Розрахунки готівкою потрібно проводити виключно через РРО/ПРРО (касовий апарат).

Правило №6

Витрати, пов’язані з діяльністю платників єдиного податку не враховуються. Наприклад, за послугу клієнт вам повинен сплатити 3000 грн, але через комісію банку на рахунок надійшло 2900 грн. Платник єдиного податку повинен вказати у своєму доході всю суму – 3000 грн.

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