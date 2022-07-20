Що потрібно зробити з полуницею після збору врожаю, щоб гарно вродила наступного року

Розповідаємо, як доглядати за полуницею після збору ягід, щоб отримати гарний врожай в наступному році. Бо ж для гарної родючості полуниці, потрібен цілорічний догляд за культурою. Мова піде про полуниці, які родять один раз за сезон (одноразової), ремонтантні сорти полуниці потрібно доглядати по-іншому.

Після збору ягід у полуниці починають рости нове листя, формуються нові ріжки, утворюються вуса з бічними розетками, закладаються квіткові бруньки.

Щоб потрібно зробити з полуницею влітку після збору врожаю

Видалення сухого листя. Підсохле, почервоніле листя та зайві вуса видаляються. Листя та вуса можна лише зрізати, просто так обривати не можна, інакше можна пошкодити кущ, і він буде хворіти. Щоб уникнути розмноження шкідників, старі листки краще спалити.

Боротьба з хворобами та шкідниками. Молоді листочки полуниці можуть бути заражені, потрібно уважно до них придивитись та визначити шкідника. Якщо молоде листя скручується або приймає гофровану форму, полуниця скоріш за все, заражена суничним кліщем. Рослини потрібно обробити акарицидними препаратами. Якщо пожовтіли центральні листочки полуниці, а ніжки короткі та потовщені — це ознака нематоди. Таку рослину потрібно викопати, обробити окропом і видалити з ділянки.

Після обрізки стару мульчу потрібно забрати.

Грядки прополоти. Ґрунт навколо полуниці потрібно розпушити, удобрити, полити. Навколо рослини землю розпушують на 5 сантиметрів, міжряддя — на 10 сантиметрів в глибину. Важливо, щоб корені повинні бути повністю закриті, а верхня частина куща повинна залишитися над землею. В першу чергу, це стосується рослин, які ростуть не перший рік, коренева система яких починає виступати над землею.

Підгодівля суниць. Для підгодівлі беруть мінеральні добрива з домішками мікроелементів з розрахунку 30 грамів добрив на метр квадратний. Можна використовувати спеціальне добриво для полуниці. Головне, не використовувати добрива, що містять хлористий калій, тому що він уповільнює зростання і погіршує плодоношення ягоди. Добрива потрібно вносити на глибину близько 6 см. Крім мінеральних добрив, можна використовувати торішній гній, розведений курячий послід. 15 частин курячого посліду розводять з 1 частиною води та поливають рослину. Поливати потрібно так, щоб розчин не потрапив на листя, інакше можуть з’явитися опіки, які провокують розвиток хвороб.

При сухій погоді грядки поливають. До кінця сезону, не зважаючи на те, що полуниця вже не родить, потрібно підтримувати вологість ґрунту. Поливати потрібно 1 раз на тиждень по відру на 1 метр квадратний. Добре для полуниці використовувати крапельне зрошення. Такий вид поливу дозволить отримувати потрібну кількість вологи та при цьому ґрунт не заболочується. Після рясного поливу рихлить грунт, видаляючи бур'яни.Ґрунт навколо кущів потрібно замульчувати подрібненою травою, торфом, соломою.



Своєчасне видалення вусів. Плодоношення на майбутній рік буде набагато меншим, якщо кущ буде витрачати сили на утворення дочірніх розеток, а не квіткових бруньок. Саме видалення вусів стимулює закладку нових квіткових бруньок.

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