Що потрібно зробити з виноградом навесні, щоб влітку бути з врожаєм: корисні поради

Виноград потребує постійної уваги, в тому числі навесні. Як доглядати за виноградом навесні, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вчасно приберіть укриття та огляньте лозу

Догляд за виноградом навесні починається з визволення його від укриття і ретельного огляду лози. Занадто рано відкривати виноград не потрібно. Рослина може потрапити під весняні заморозки, молоді пагони можуть померзнути.

Прибирати укриття потрібно, коли земля просохне, а середня температура досягне 5 градусів тепла.

Після зняття укриття потрібно уважно оглянути кущ. Лоза могла підіпріти, про що можуть свідчити добре помітно по плямах чорного кольору і, можливо, цвілі. Найкраще обробити такі пагони потрібно мідним купоросом або бордоською рідиною.

Необхідно видалити навколишню мульчу, тоді ґрунт навколо коренів прогріється швидше і процес переходу рослини в активну фазу прискориться.

Обрізка виноградної лози

Обрізати лозу потрібно до початку руху соку, сорти, які не бояться морозу, можна обрізати вже у березні. Вибір періоду обрізки залежить і від віку кущів -- у перші 2-3 роки лозу потрібно обрізати тільки в теплий сезон.

Обрізка винограду проходить у два етапи — етап, що оздоровлює та етап формування. Оздоровча весняна обрізка передбачає видалення відмерлих, хворих і переморожених частин. Формуюча обрізка підсилює стебло, омолоджує і забезпечує збільшення обсягу поживних речовин,

Нерідко обрізка винограду навесні закінчується порушенням стовбурної структури, внаслідок чого починає текти сік лози, вона "плаче". Хоч це і вказує на повноцінне функціонування кореневої системи куща, з іншого може погано позначається на майбутньому плодоносінні.

Якщо весняна обрізка винограду привела до рясного, довготривалого соковиділення, можна припинити його за допомогою різноманітних способів — обмазуванням спеціальними розчинами, стягуванням алюмінієвим дротом, використанням спеціальних готових засобів.

Якщо перед тим, як обрізати добре розпушити ґрунт, посилиться інтенсивність кореневого дихання лози, і природна «сльозотеча» зменшиться.

Коли бруньки на лозі почнуть набрякати, обрізати виноград вже пізно. В цей час краще зробити кореневу підгодівлю.

Обробка лози проти хвороб та шкідників

Перший раз обробку лози потрібно робити зразу після звільнення її від укриття Обробити від шкідників потрібно 3 % розчином мідного або залізного купоросу.

Друга обробка проводиться при середньодобовій температурі близько 10 градусів і при появі зелених пагонів з 3-5 листочками інсектицидами та акарицидами.

Третю обробку проводять перед цвітінням препаратами, що містять мідь.

До універсальних засобів для обробки від шкідників та хвороб відноситься 1% бордоська рідина, Своєчасний полив винограду бродською рідиною захистить його від грибкових захворювань.

Підживлення винограду навесні

В перші 3 роки життя молодий саджанець не потрібно підгодовувати. Внесеного в лунку при посадці цілком вистачає на це час.

Підживлювати добривами потрібно на четвертому році життя саджанців для стимулювання утворення на них кистей.

Досвідчені садівники при посадці виноградного саджанця вкопують поруч трубу, через яку і підгодовують та поливають виноград. Можна залити добрива в рів, викопаний на відстані 50-80 см від куща, глибина такого рову повинна бути - 40-50 см. Перед кожною підгодівлею кущі винограду добре поливають.

Коли кущ винограду ще не прокинувся, підгодовувати його слід розчинами з суперфосфату, аміачної селітри, сульфату калію. Другий раз виноград підгодовують цим же розчином за 2 тижні до початку цвітіння. Після зав'язування плодів виноград підгодовують втретє цим же розчином, але без азотної складової — аміачної селітри. Можна використовувати органічні добрива як гній, рідкий настій курячого посліду тощо.

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