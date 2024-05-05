Що потрібно ЗСУ для стримування російської авіації: в Повітряних силах розповіли

Збиття чергового російського Су-25 стало ще одним свідченням того, що ЗСУ необхідні на передовій різні засоби для боротьби з ворожими цілями.

Українські захисники неба потребують засобів ураження російської авіації, які потрібно застосовувати так, аби не давати окупантам можливості підлітати близько.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як зазначається, українські військові нещодавно збили російський Су-25.

"Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, в тому числі, малого і середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, зокрема, й з літаками, і є вкрай важливими", - наголосив Ілля Євлаш.

За його словами, збиття чергового російського Су-25 стало ще одним свідченням того, що ЗСУ необхідні на передовій різні засоби для боротьби з ворожими цілями.

"Найбільше - це: переносні системи ЗРК, які можуть боротися як з низьколітаючими цілями, так і з безпілотниками, яких досить багато. І звісно, більш серйозніші, більш модернізованіші комплекси, які можуть далі діставати. Це не тільки мається на увазі західне озброєння, а й наші БУКи, які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам, таким як Су-25", - підкреслив речник.

Він також додав, що військова допомога від союзників дасть змогу ЗСУ відбивати та стримувати російську авіацію.

"Все, легкі часи закінчилися, коли в нас був досить серйозний дефіцит боєприпасів. Так що зараз буде вогонь у відповідь і звичайно запалу підлітати так близько у ворога дещо зменшиться"", - зазначив Євлаш.

Нагадаємо, що ворожий літак Су-25 напередодні збили на Донбасі.

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