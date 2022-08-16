Що приготувати з картоплі: п'ять простих рецептів для всієї сім'ї

Картоплю можна назвати найбільш універсальним овочем. Адже важко перерахувати всі страви, які готують з неї. Якщо вам вже набридло звичайне пюре, приготуйте прості, але цікаві страви з картоплі, які сподобаються кожному члену сім'ї. ТСН.ua підібрав для вас п'ять рецептів.
Запіканка з картоплі і фаршу
Якщо ви не знаєте, що приготувати на обід з картоплі, щоб порадувати цілу сім'ю, радимо звернути увагу на цю ситну та досить просту страву.
Для приготування запіканки з картоплі і фаршу вам знадобляться такі інгредієнти:
- 800 г картоплі;
- 300 г фаршу;
- 1 солодкий перець;
- 1 яйце;
- 100 мл сметани;
- 50 мл води;
- 150 г твердого сиру;
- сіль, перець за смаком.
Цей рецепт досить простий, а тому його приготування не потребує багато часу та сил:
- До фаршу додати яйце, сіль та мелений перець. Ретельно перемішати.
- Змастити форму для випікання розтопленим вершковим маслом. Нарізати картоплю кружечками (ширина не більше 1 см) та викласти її у форму.
- Змішати сметану з водою, сіллю та перцем. Залити цією сумішшю картоплю. Зверху розподілити фарш.
- Солодкий перець порізати смужками і викласти на фарш. Зверху натерти твердий сир.
Запіканка з картоплі і фаршу готується в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 50 хвилин.
Голубці з картоплі
Якщо вас цікавлять незвичайні пісні страви з картоплі, варто звернути увагу на цей рецепт. Для нього вам знадобляться такі інгредієнти:
- 2 голівки капусти;
- 2 кг очищеної картоплі;
- перець, сіль за смаком;
- 5-6 цибулин;
- олія, вода.
Спосіб приготування досить простий:
- З капустин вирізати кочани. Дуже важливо, щоб листочки потім добре відділялися.
- У високу каструлю налити води, посолити. Коли вода закипить покласти капустину діркою від кочана донизу. Накрити кришкою і довести до кипіння.
- Відділити кожен листочок та обрізати грубі жилки.
- 500 г картоплі зварити у підсоленій воді.
- На крупній тертушці натерти одну цибулину. Потім всю картоплю, що залишилася (1,5 кг). Це потрібно, щоб начинка під час приготування не потемніла.
- Добре розім'яти відварену картоплю.
- Підсмажити 5-6 цибулин.
- Посолити та поперчити натерту картоплю за смаком. З'єднати з підсмаженою цибулею та відвареною картоплею. Добре перемішати.
- Сформувати голубці з картоплі.
- На дно каструлі викласти обрізки з капусти, зверху голубці, накрити залишками від капусти та кочанами. Залити холодною підсоленою водою.
Голубці з картоплі варяться на маленькому вогні півтори години. Можна зверху додати підсмажену цибулю перед подаванням на стіл.
Ковбаса з картоплі
Не знаєте, що приготувати на вечерю з картоплі? Спробуйте незвичайний та бюджетний варіант домашньої ковбаски. Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
- 2 кг картоплі;
- 700 г підчеревини;
- 2 цибулини;
- 3 столові ложки манної крупи;
- 100 мл молока;
- 1 чайна ложка сухого часнику;
- сіль та перець за смаком;
- оболочка для домашньої ковбаси.
Як приготувати ковбасу з картоплі? Все дуже просто, потрібно лише запам'ятати кілька кроків:
- Обсмажити підчеревину на сухій розігрітій сковорідці приблизно 5 хвилин. Додати цибулю, все перемішати. Посолити та поперчити. Накрити кришкою та смажити, поки підчеревина не перетвориться на шкварки.
- Натерти картоплю на тертушці для дерунів. Додати підсмажені шкварки, манну крупу та молоко. Посолити та поперчити за смаком. Не забудьте про сухий часник.
- Ретельно перемішати до однорідної маси.
- Спеціальну оболочку для домашньої ковбаси (можна придбати у будь-якому супермаркеті) замочити у воді і надягнути на насадку для домашньої ковбаси (від електричної м'ясорубки). Начинити оболочку за допомогою ложки.
- Начиняти оболочку начинкою потрібно наполовину, адже картопля збільшиться у розмірах під час випікання. За допомогою голки проколоти дірочки в майбутній ковбасці, щоб вийшло зайве повітря.
Ковбаса з картоплі запікається у духовці 40 хвилин за температури 200 градусів. Бажано куштувати у гарячому вигляді.
Зрази з картоплі та тушкованої капусти
Прості пісні страви з картоплі можна готувати навіть кожного дня. Наприклад, для картопляних зразів потрібно взяти такі інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 3 столові ложки борошна;
- 1 яйце;
- сіль, перець за смаком;
- 250 г тушкованої капусти.
Приготування не займає багато часу:
- Картоплю відварити, розім'яти до стану пюре. Залишити остигати.
- Додати до картоплі яйце, сіль, перець та борошно. Ретельно перемішати.
- Розділити суміш на невеликі порції (1 столова ложка).
- Сформувати зрази з картоплі. Всередину покласти начинку з тушкованої капусти. Загорнути.
- Обсмажити картопляні зрази на розігрітій сковорідці.
Подавати страву можна зі сметаною. Перед подаванням на стіл викласти їх на паперові рушники, щоб вони увібрали зайву олію. Такі страви з картоплі на сковороді можна смакувати всією сім'єю навіть у піст.
Картопля по-селянськи
Рецепт картоплі по-селянськи дуже простий. Готується така страва в духовці і не потребує багато часу. Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 10 середніх картоплин;
- 3 столові ложки олії;
- 1 столова ложка сушених трав (наприклад, орегано);
- сіль та перець за смаком.
Якщо вас мучає запитання, що приготувати на обід з картоплі, варто звернути увагу саме на цей рецепт. Він дуже простий:
- Картоплю помити, витерти та нарізати четвертинками.
- В ємності до картоплі додати сушені трави, сіль, перець та олію. Ретельно все перемішати.
- Викласти картоплю на деко. вистелене пергаментом. Шматочки повинні бути окремо один від одного.
Картоплю по-селянськи запікати у розігрітій до 200 градусів духовці 45 хвилин.