Що приготувати з картоплі: п'ять простих рецептів для всієї сім'ї

Картоплю можна назвати найбільш універсальним овочем. Адже важко перерахувати всі страви, які готують з неї. Якщо вам вже набридло звичайне пюре, приготуйте прості, але цікаві страви з картоплі, які сподобаються кожному члену сім'ї. ТСН.ua підібрав для вас п'ять рецептів.

Запіканка з картоплі і фаршу

Якщо ви не знаєте, що приготувати на обід з картоплі, щоб порадувати цілу сім'ю, радимо звернути увагу на цю ситну та досить просту страву.

Для приготування запіканки з картоплі і фаршу вам знадобляться такі інгредієнти:

800 г картоплі;

300 г фаршу;

1 солодкий перець;

1 яйце;

100 мл сметани;

50 мл води;

150 г твердого сиру;

сіль, перець за смаком.

Цей рецепт досить простий, а тому його приготування не потребує багато часу та сил:

До фаршу додати яйце, сіль та мелений перець. Ретельно перемішати. Змастити форму для випікання розтопленим вершковим маслом. Нарізати картоплю кружечками (ширина не більше 1 см) та викласти її у форму. Змішати сметану з водою, сіллю та перцем. Залити цією сумішшю картоплю. Зверху розподілити фарш. Солодкий перець порізати смужками і викласти на фарш. Зверху натерти твердий сир.

Запіканка з картоплі і фаршу готується в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 50 хвилин.

Голубці з картоплі

Якщо вас цікавлять незвичайні пісні страви з картоплі, варто звернути увагу на цей рецепт. Для нього вам знадобляться такі інгредієнти:

2 голівки капусти;

2 кг очищеної картоплі;

перець, сіль за смаком;

5-6 цибулин;

олія, вода.

Спосіб приготування досить простий:

З капустин вирізати кочани. Дуже важливо, щоб листочки потім добре відділялися. У високу каструлю налити води, посолити. Коли вода закипить покласти капустину діркою від кочана донизу. Накрити кришкою і довести до кипіння. Відділити кожен листочок та обрізати грубі жилки. 500 г картоплі зварити у підсоленій воді. На крупній тертушці натерти одну цибулину. Потім всю картоплю, що залишилася (1,5 кг). Це потрібно, щоб начинка під час приготування не потемніла. Добре розім'яти відварену картоплю. Підсмажити 5-6 цибулин. Посолити та поперчити натерту картоплю за смаком. З'єднати з підсмаженою цибулею та відвареною картоплею. Добре перемішати. Сформувати голубці з картоплі. На дно каструлі викласти обрізки з капусти, зверху голубці, накрити залишками від капусти та кочанами. Залити холодною підсоленою водою.

Голубці з картоплі варяться на маленькому вогні півтори години. Можна зверху додати підсмажену цибулю перед подаванням на стіл.

Ковбаса з картоплі

Не знаєте, що приготувати на вечерю з картоплі? Спробуйте незвичайний та бюджетний варіант домашньої ковбаски. Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

2 кг картоплі;

700 г підчеревини;

2 цибулини;

3 столові ложки манної крупи;

100 мл молока;

1 чайна ложка сухого часнику;

сіль та перець за смаком;

оболочка для домашньої ковбаси.

Як приготувати ковбасу з картоплі? Все дуже просто, потрібно лише запам'ятати кілька кроків:

Обсмажити підчеревину на сухій розігрітій сковорідці приблизно 5 хвилин. Додати цибулю, все перемішати. Посолити та поперчити. Накрити кришкою та смажити, поки підчеревина не перетвориться на шкварки. Натерти картоплю на тертушці для дерунів. Додати підсмажені шкварки, манну крупу та молоко. Посолити та поперчити за смаком. Не забудьте про сухий часник. Ретельно перемішати до однорідної маси. Спеціальну оболочку для домашньої ковбаси (можна придбати у будь-якому супермаркеті) замочити у воді і надягнути на насадку для домашньої ковбаси (від електричної м'ясорубки). Начинити оболочку за допомогою ложки. Начиняти оболочку начинкою потрібно наполовину, адже картопля збільшиться у розмірах під час випікання. За допомогою голки проколоти дірочки в майбутній ковбасці, щоб вийшло зайве повітря.

Ковбаса з картоплі запікається у духовці 40 хвилин за температури 200 градусів. Бажано куштувати у гарячому вигляді.

Зрази з картоплі та тушкованої капусти

Прості пісні страви з картоплі можна готувати навіть кожного дня. Наприклад, для картопляних зразів потрібно взяти такі інгредієнти:

1 кг картоплі;

3 столові ложки борошна;

1 яйце;

сіль, перець за смаком;

250 г тушкованої капусти.

Приготування не займає багато часу:

Картоплю відварити, розім'яти до стану пюре. Залишити остигати. Додати до картоплі яйце, сіль, перець та борошно. Ретельно перемішати. Розділити суміш на невеликі порції (1 столова ложка). Сформувати зрази з картоплі. Всередину покласти начинку з тушкованої капусти. Загорнути. Обсмажити картопляні зрази на розігрітій сковорідці.

Подавати страву можна зі сметаною. Перед подаванням на стіл викласти їх на паперові рушники, щоб вони увібрали зайву олію. Такі страви з картоплі на сковороді можна смакувати всією сім'єю навіть у піст.

Картопля по-селянськи

Рецепт картоплі по-селянськи дуже простий. Готується така страва в духовці і не потребує багато часу. Вам знадобляться такі інгредієнти:

10 середніх картоплин;

3 столові ложки олії;

1 столова ложка сушених трав (наприклад, орегано);

сіль та перець за смаком.

Якщо вас мучає запитання, що приготувати на обід з картоплі, варто звернути увагу саме на цей рецепт. Він дуже простий:

Картоплю помити, витерти та нарізати четвертинками. В ємності до картоплі додати сушені трави, сіль, перець та олію. Ретельно все перемішати. Викласти картоплю на деко. вистелене пергаментом. Шматочки повинні бути окремо один від одного.

Картоплю по-селянськи запікати у розігрітій до 200 градусів духовці 45 хвилин.