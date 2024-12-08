Що принесе січень і лютий 2025 року: синоптики розповіли про зимові сюрпризи

Зима забула, що вона зима. Синоптики спрогнозували, де потеплішає в Україні. Однак, без туманів, мокрого снігу та дощу не обійдеться. Якою буде погода 8 грудня та яких погодних "сюрпризів" чекати українцям у січні та лютому 2025 року – розповіла в ексклюзиві TSN.UA Аліна Туришин.

Йде потепління

Протягом тижня в Україні переважала суха погода, однак на вихідних у більшості областей очікуються дощі та мокрий сніг. Також прогнозується потепління. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вітер буде переважно південно-східний, із поривами 7-12 м/с. У неділю, 8 грудня, дощі очікуються на півночі та в центральних регіонах. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях, а також на сході та півдні країни буде переважно сухо. Вночі температура коливатиметься від 0 до +4 °C, вдень +2…+4 °C. У південних областях вдень дещо тепліше — +6…+8 °C, у Криму до +10…+12 °C. У Києві та області на вихідні пройде мокрий сніг та дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, 8 грудня місцями пориви до 15-20 м/с. У столиці температура вночі та вдень 2-4° тепла, на Київщині вночі та вдень 0-5° тепла.

Коли прийде зима

Про те, що друга половина цього тижня буде з опадами розповідав і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий, місцями можливі тумани з випадінням мряки та утворенням паморозі при від’ємній температурі повітря. А ще Ігор Кібальчич каже, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою.

Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів, проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає: Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 °С.

Оскільки територія України у нас велика, є передумови, що у другій декаді – з проходженням циклонів з південного заходу – можуть бути певні підвищення температур у південних регіонах, зазначила Наталка Птуха.

Експертка розповіла також, що нині багато науковців слідкують за так званим полярним вихорем - стратосферними повітряними потоками, що циркулюють над Арктикою й Антарктикою впродовж зимових місяців, затримуючи холодне повітря над полюсами.

Водночас представниця Укргідрометцентру зауважила, що станом на зараз синоптики такого не очікують.

Вона зауважила, що вони, звичайно, "чергуватимуться і зі спокійною погодою".

Насамкінець вона уточнила, що подекуди може бути також ожеледиця. Проте все залежатиме від регіону й температури повітря.

Яким буде січень

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до -18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня.

Яким буде лютий

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C – і якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною – +1... -2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Якою буде погода у новорічну ніч

Але зараз на сніг щастить не дуже та й останніми роками не у всіх регіонах він є навіть на Новий рік й до слова, синоптики вже розповіли якою буде погода у Новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на Новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче мінус -2˚С у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповів про прогноз погоди на грудень, і повідомив, коли настане справжня зима.

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