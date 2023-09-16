Що принесли російські окупанти до Маріуполя: моторошні фото воєнних злочинів

У Маріупольській міській раді нагадали, що під час загарбання міста було знищено 90% важливої критичної інфраструктури.

У той час, коли російські окупанти цинічно вітають Маріуполь з Днем міста, у міській раді, яка не може здійснювати своїх повноважень через війну, нагадали, що росіяни принесли маріупольцям.

У Telegram-каналі Маріупольської міської ради опубліковано моторошні фото руйнувань та жахливих воєнних злочинів.

У дописі нагадали, що російська армія здійснювала обстріли Маріуполя з неба, землі та моря, а впродовж 86 діб тривала нищівна блокада міста.

“Перетворили місто на гетто. Цілеспрямованими ураженнями залишили людей без води, електропостачання, зв'язку, газу та тепла. Знищили гуманітарні склади з їжею, водою та медикаментами. Обстріляли техніку рятувальників, яка могла б врятувати людей із-під завалів. Не пропускали гуманітарні вантажі з боку України та автобуси для евакуації з міста”, - перелічили воєнні злочини окупантів.

У Маріупольській міській раді нагадали, що під час загарбання міста було знищено 90% важливої критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено понад 2 тисячі багатоквартирних будинків, понад 38 тисяч приватних будинків, повністю знищено 55% лікарень та 40% шкіл

“Найтрагічніше - вбили мирних жителів. Помирали цілими родинами (діти, батьки, літні люди). Кількість жертв коливається, але це точно десятки тисяч вбитих... Принесли війну, руйнування та смерті. Зробили з українського Маріуполя, з символу відновленого українського Донбасу - братську могилу та місто розстріляних мрій”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти в тимчасово захопленому і зруйнованому Маріуполі вирішили побудувати два лазневі комплекси.

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