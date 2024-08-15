Що РФ хоче зробити з Україною: військовий навів приклад Курщини

Військовий зазначив, що українці Курщини внаслідок асиміляції давно забули своє коріння.

Жителі Курської області та інших історико-етнографічних українських регіонів, що опинилися в складі Росії – приклад того, що хочуть з нами зробити росіяни.

Таку думку висловив український військовий, ексречник 68-ї бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко.

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"Наочний приклад, що хочуть з нами зробити росіяни, ми бачимо в Курській області. Історично українські землі, де живуть українці. Але століття заборон, переслідувань і зрештою – асиміляція", – розмірковує військовий.

Назаренко нагадав, що на Курщині, Бєлгородщині чи Кубані українську мову називають "балачкою" або місцевим діалектом і розмовляють нею переважно люди старшого віку.

"Коли майже всі вже ідентифікують себе як росіяни. Так, подекуди є в селах залишкові українські традиції, обряди, елементи одягу чи архитектури. Але українці Курщини давно забули своє коріння. Росія задавила їх ідентичність, як і багатьох корінних народів. Ось це і є їхня мета в Україні. Активних – розстріляти, посадити чи заслати, хтось встигне втекти, а решту населення – "перепрошити". Ось нащо йти в армію, допомагати і боротися. Інакше ми всі станемо суцільною Курською областю", – наголосив військовий.

Нагадаємо, в Мережі з'явилося відео, як жительки Курської області звертаються до бійців ЗСУ українською мовою. ТСН.ua пояснював, що південна Курщина належить до етнічних українських регіонів – східної Слобожанщини та частково Сіверщини.

Народний депутат Сергій Соболєв, згадуючи своє дитинство, розповів, що в Суджі на Курщині до розпаду СРСР всі розмовляли українською.

Нагадаємо, що президент Зеленський 22 січня 2024 року підписав указ №17/2024 "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Президент доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. Цей указ спричинив істерику у російських пропагандистів.

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