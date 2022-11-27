Що робити, аби генератор не перетворився з рятівника на шкідника: прості поради

Коли електроенергії немає, рятівною соломинкою стає генератор.
Про це пише UNISEF.Ukraine.
Але щоб він не перетворився з рятівника на шкідника й не наробив біди, пам’ятайте декілька важливих правил:
Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі.
Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.
Встановлюйте генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів. Це важливо, тому що під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.
Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (знову-таки, через ризик пожежі).
Бережіть себе!
Нагадаємо, на Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини, зокрема 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.
Раніше у Києві через відключення електроенергії від чадного газу загинули троє молодих людей: молоде подружжя курсантів та їхня 17-річна сусідка. Усі вони отруїлися газом через збій у роботі вентиляції.
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