Що робити, аби генератор не перетворився з рятівника на шкідника: прості поради

Про це пише UNISEF.Ukraine.

Але щоб він не перетворився з рятівника на шкідника й не наробив біди, пам’ятайте декілька важливих правил:

Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі.

Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.

Встановлюйте генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів. Це важливо, тому що під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.

Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (знову-таки, через ризик пожежі).

Бережіть себе!

Нагадаємо, на Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини, зокрема 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

Раніше у Києві через відключення електроенергії від чадного газу загинули троє молодих людей: молоде подружжя курсантів та їхня 17-річна сусідка. Усі вони отруїлися газом через збій у роботі вентиляції.

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