Що робити, коли болить горло і важко ковтати: причини і чому це не завжди застуда

Що робити, коли болить горло і важко ковтати: причини і чому це не завжди застуда

Біль у горлі виникає досить часто, особливо в холодну погоду. Він завдає чимало проблем та незручностей. Існують різні причини, чому болить горло: від банальної застуди до навіть поцілунків. ТСН.ua розповідає, що робити, коли болить горло і боляче ковтати.

До кого звертатися, коли болить горло?

Коли болить горло та з’являється першіння насамперед потрібно зрозуміти, що саме викликало неприємні відчуття. Допоможе вам профільний лікар — отоларинголог. Саме він визначить причину вашого поганого самопочуття і призначить лікування. Часто болить горло через запальний процес в глотці, гортані чи мигдаликах. Водночас у людини може з’являтися:

кашель;

підвищена температура;

чхання;

збільшення лімфатичних вузлів.

Чому болить горло: 8 причин

8 причин, чому болить горло / pixabay.com

У Healthline виділили 8 основних причин, чому болить горло:

Вірусна інфекція — близько 95% випадків, коли болить горло, провокують саме різноманітні віруси. Сюди можна віднести: застуду, мононуклеоз (передається зі слиною, найчастіше під час поцілунків), паротит, вітряну віспу, грип, кір та коронавірусну хворобу. Бактеріальна інфекція — найпоширеніша хвороба, яка виникає через бактерії (Streptococcus групи А), ангіна або тонзиліт. Крім того, що у хворого болить горло, також можуть з’являтися такі симптоми: опухлість мигдаликів, підвищена температура. Алергічні реакції — коли організм реагує на алергени (трава, пилок, шерсть), він виділяє хімічні речовини, які викликають біль у горлі, першіння, чхання. Сухе повітря — якщо ви прокидаєтесь зранку і у вас болить горло, причиною може бути саме сухе повітря в приміщенні. Особливо часто це трапляється взимку, коли працюють обігрівачі. Водночас сильно болить горло, а температури немає. Травми — будь-яка травма, наприклад, удар, може викликати больові відчуття. Болить горло і тоді, коли людина пошкодить слизову оболочку шматочком їжі. Дим та хімічні подразники — біль у горлі викликають сигаретний дим, мийні засоби, хімічні речовини та забруднене повітря. Онкологія — причиною больових відчуттів може стати рак горла, язика або голосового апарату. Також з’являються інші симптоми: утруднене ковтання, захриплість, кров у слині. ВІЛ-інфекція — грипоподібні стани та біль у горлі з’являються у разі зараження вірусом імунодефіциту людини. Як зазначають в Mayo Clinic, їх можна зарахувати до ранніх симптомів.

Болить горло: що робити в домашніх умовах

Якщо болить горло, приготуйте сольовий розчин для полоскання / pixabay.com

Звичайно, за перших ознак будь-якого захворювання, потрібно звернутися до сімейного лікаря або отоларинголога. Але в Mayo Clinic також дали рекомендації, що робити, якщо болить горло, незалежно від причин виникнення неприємних відчуттів:

Пийте багато води і на деякий час намагайтесь відмовитися від алкоголю та кофеїну. Обирайте здорову та корисну їжу, наприклад, курячий бульйон, овочеве пюре, м’які фрукти і овочі, каші, яйце. Уникайте сухої та гострої їжі. Використовуйте солону воду для полоскання горла. Якщо болить горло, приготуйте собі такий розчин: на 120-240 мл теплої води додайте ¼ або ½ чайної ложки кухонної солі. Частіше зволожуйте повітря в приміщенні, адже сухість може додатково подразнювати горло. Намагайтеся уникати подразників. Наприклад, стежте, щоб до кімнати не потрапляв сигаретний дим.

Якщо болить горло через вірусну інфекцію, то неприємні відчуття проходять вже через 2-7 днів, зазначають в Healthline. Приймання антибіотиків рекомендовано лише у разі, коли біль викликаний бактеріями і після призначення лікарем.