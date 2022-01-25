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Що робити, коли болить горло і важко ковтати: причини і чому це не завжди застуда

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Що робити, коли болить горло і важко ковтати: причини і чому це не завжди застуда

Чому болить горло і що робити? / Pexels

Біль у горлі виникає досить часто, особливо в холодну погоду. Він завдає чимало проблем та незручностей. Існують різні причини, чому болить горло: від банальної застуди до навіть поцілунків. ТСН.ua розповідає, що робити, коли болить горло і боляче ковтати.

До кого звертатися, коли болить горло?

Коли болить горло та з’являється першіння насамперед потрібно зрозуміти, що саме викликало неприємні відчуття. Допоможе вам профільний лікар — отоларинголог. Саме він визначить причину вашого поганого самопочуття і призначить лікування. Часто болить горло через запальний процес в глотці, гортані чи мигдаликах. Водночас у людини може з’являтися:

  • кашель;
  • підвищена температура;
  • чхання;
  • збільшення лімфатичних вузлів.

Чому болить горло: 8 причин

8 причин, чому болить горло / © pixabay.com
8 причин, чому болить горло / pixabay.com

У Healthline виділили 8 основних причин, чому болить горло:

  1. Вірусна інфекція — близько 95% випадків, коли болить горло, провокують саме різноманітні віруси. Сюди можна віднести: застуду, мононуклеоз (передається зі слиною, найчастіше під час поцілунків), паротит, вітряну віспу, грип, кір та коронавірусну хворобу. 
  2. Бактеріальна інфекція — найпоширеніша хвороба, яка виникає через бактерії (Streptococcus групи А), ангіна або тонзиліт. Крім того, що у хворого болить горло, також можуть з’являтися такі симптоми: опухлість мигдаликів, підвищена температура.
  3. Алергічні реакції — коли організм реагує на алергени (трава, пилок, шерсть), він виділяє хімічні речовини, які викликають біль у горлі, першіння, чхання.
  4. Сухе повітря — якщо ви прокидаєтесь зранку і у вас болить горло, причиною може бути саме сухе повітря в приміщенні. Особливо часто це трапляється взимку, коли працюють обігрівачі. Водночас сильно болить горло, а температури немає.
  5. Травми — будь-яка травма, наприклад, удар, може викликати больові відчуття. Болить горло і тоді, коли людина пошкодить слизову оболочку шматочком їжі.
  6. Дим та хімічні подразники — біль у горлі викликають сигаретний дим, мийні засоби, хімічні речовини та забруднене повітря.
  7. Онкологія — причиною больових відчуттів може стати рак горла, язика або голосового апарату. Також з’являються інші симптоми: утруднене ковтання, захриплість, кров у слині.
  8. ВІЛ-інфекція — грипоподібні стани та біль у горлі з’являються у разі зараження вірусом імунодефіциту людини. Як зазначають в Mayo Clinic, їх можна зарахувати до ранніх симптомів.

Болить горло: що робити в домашніх умовах

Якщо болить горло, приготуйте сольовий розчин для полоскання / © pixabay.com
Якщо болить горло, приготуйте сольовий розчин для полоскання / pixabay.com

Звичайно, за перших ознак будь-якого захворювання, потрібно звернутися до сімейного лікаря або отоларинголога. Але в Mayo Clinic також дали рекомендації, що робити, якщо болить горло, незалежно від причин виникнення неприємних відчуттів:

  1. Пийте багато води і на деякий час намагайтесь відмовитися від алкоголю та кофеїну.
  2. Обирайте здорову та корисну їжу, наприклад, курячий бульйон, овочеве пюре, м’які фрукти і овочі, каші, яйце. Уникайте сухої та гострої їжі.
  3. Використовуйте солону воду для полоскання горла. Якщо болить горло, приготуйте собі такий розчин: на 120-240 мл теплої води додайте ¼ або ½ чайної ложки кухонної солі.
  4. Частіше зволожуйте повітря в приміщенні, адже сухість може додатково подразнювати горло.
  5. Намагайтеся уникати подразників. Наприклад, стежте, щоб до кімнати не потрапляв сигаретний дим.

Якщо болить горло через вірусну інфекцію, то неприємні відчуття проходять вже через 2-7 днів, зазначають в Healthline. Приймання антибіотиків рекомендовано лише у разі, коли біль викликаний бактеріями і після призначення лікарем.

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