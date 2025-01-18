Що робити, коли болять ноги: народна медицина, ліки та основні причини дискомфорту

Чому болять ноги в стопах, нижче коліна, в стегнах і коли потрібно терміново звертатися до лікаря?

Біль в ногах — будь-який дискомфорт, що виникає від паху до стопи. Він може бути постійним або періодичним, змінюватися за інтенсивністю і виникати раптово, поширюватися на всю ногу чи лише на невелику її ділянку. Буває біль у нозі пекучим, ріжучим, поколюючим, він може навіть відчуватися як оніміння чи віддавати в попереку, сідницях, хребті.

Болять ноги: коли потрібно звертатися до лікаря

Іноді можна потерпіти біль у ногах, поки звільниться вільне вікно у лікаря, а в деяких випадках краще відразу викликати швидку.

Викликайте швидку, якщо:

біль такий сильний, що не дає переносити вагу тіла на ногу чи взагалі ходити;

на нозі є відкрита рана, в просвіті якої видно сухожилля, кістку;

більша частина ноги гаряча і червона;

травмуючись, ви почули скрегіт чи гучне клацання;

нога на вигляд незвично бліда, а на дотик — холодна;

набрякли ноги і присутні проблеми з диханням.

Якнайшвидше зверніться до лікаря, якщо:

крім болю є ознаки інфекції: почервоніння, припухлість, різке підвищення температури на певній ділянці тіла;

біль не слабшає з часом, а тільки поширюється;

після тривалого сидіння починають боліти гомілки;

біль з'явився без видимих причин і раптово.

Варто записатися на прийом до лікаря, якщо:

біль в ногах постійно виникає після ходьби або під час руху;

ноги набрякають;

на ногах з'явилися розширені вени, які болять під час дотику.

Чому болять, печуть або ниють ноги: причини

Причин появи болю у ногах може бути дуже багато. Ось найпоширеніші з них:

Судоми — їх викликає спазм м'язів, який зазвичай виникає через зневоднення, сильне навантаження чи м'язову напругу, нестачу магнію, натрію, калію кальцію після довготривалої сильної блювоти. Травма — вони можуть призвести до розтягування, забиття, перелому чи вивиху суглоба. Часто на місці травми немає видимих ушкоджень, але можлива поява почервоніння, набряку чи навіть відкритої рани. Тромбоз глибоких вен — біль з'являється, коли згусток крові, яка згорнулася, закупорює судину. Часто тромбоз виникає після довгого постільного режиму, довгих перельотів чи операцій. Варикоз підшкірних вен — цю хворобу добре видно неозброєним оком, адже на ногах проступають сині вузлуваті вени. Крім болю також можуть з'являтися потемніння шкіри, набряки, свербіж. Захворювання периферичних артерій — для нього характерна кульгавість, яка з'являється через сильний біль під час будь-яких фізичних навантажень. Інфекція — вона може з'являтися як на шкірі, так і в м'яких тканинах чи безпосередньо в кістці. Хвороби суглобів — травми або гостре запалення призводять до появи болю. Також дискомфорт і скутість з'являються за дегенеративних змін в суглобах. Пошкодження нервів — зазвичай це відбувається через діабет, а ще таким захворюванням страждають ті, хто зловживає алкоголем або палить. Компартмент-синдром — розвивається, коли під фасцією (жорстка оболонка м'язів, яка не розтягується) виникає сильна кровотеча і з'являється набряк. Тканини починають гинути, адже тиск порушує кровотік у кінцівки. Нога в такому разі холодна, бліда. Пухлина — доброякісні і злоякісні пухлини часто проявляються болем. Також вони є причиною частих переломів, адже кістка стоншується і може пошкодитися навіть за незначної дії. Зміщення міжхребцевого диска — воно може здавлювати сідничний м'яз, який йде до ноги. Хвороба Пертеса — так називають некроз головки стегнової кістки. Якщо вона руйнується, стегнова кістка почне вилітати з суглобової поверхні. Зазвичай хвороба з'являється в ранньому віці і дитина при цьому ще й накульгує. Епіфізеоліз головки стегнової кістки — рідкісне захворювання, коли головка стегнової кістки "зісковзує" з вертлужної западини. Відбувається зазвичай у віці 11-15 років.

Як зробити так, щоб ноги не боліли просто зараз

Лікування болю в ногах, звичайно, залежить від причини, яка дискомфорт викликала. В деяких випадках ви можете самостійно справитися з проблемою:

Відпочиньте — інколи ногам просто потрібно дати відпочити, адже біль з'являється через надмірну втому. Підніміть стопу вище стегна — важливо тримати стопи вище стегон, наприклад, поклавши їх на валик. Таке положення допоможе розслабити м'язи і зменшити набряклість. Прикладіть холод — до ділянки, яка постраждала, можна прикласти холод (рушник з льодом, заморожений горошок чи пакетик з іншими напівфабрикатами). Компрес можна тримати не більше 20 хвилин, щоб не було обмороження. За потреби повторюйте процедуру впродовж всього дня. Прийміть болезаспокійливий засіб — можна пити препарати на основі ібупрофену, парацетамолу чи іншого НПЗЗ. Виконайте масаж — він допоможе, якщо біль виник внаслідок судоми чи після довгого фізичного навантаження. Компресія — це допомагає за судом чи розтягнення. Ногу потрібно замотати еластичним бинтом, але не надто туго.

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