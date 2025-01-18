Що робити, коли болять ноги: народна медицина, ліки та основні причини дискомфорту

Чому болять ноги в стопах, нижче коліна, в стегнах і коли потрібно терміново звертатися до лікаря?
Біль в ногах — будь-який дискомфорт, що виникає від паху до стопи. Він може бути постійним або періодичним, змінюватися за інтенсивністю і виникати раптово, поширюватися на всю ногу чи лише на невелику її ділянку. Буває біль у нозі пекучим, ріжучим, поколюючим, він може навіть відчуватися як оніміння чи віддавати в попереку, сідницях, хребті.
Болять ноги: коли потрібно звертатися до лікаря
Іноді можна потерпіти біль у ногах, поки звільниться вільне вікно у лікаря, а в деяких випадках краще відразу викликати швидку.
Викликайте швидку, якщо:
- біль такий сильний, що не дає переносити вагу тіла на ногу чи взагалі ходити;
- на нозі є відкрита рана, в просвіті якої видно сухожилля, кістку;
- більша частина ноги гаряча і червона;
- травмуючись, ви почули скрегіт чи гучне клацання;
- нога на вигляд незвично бліда, а на дотик — холодна;
- набрякли ноги і присутні проблеми з диханням.
Якнайшвидше зверніться до лікаря, якщо:
- крім болю є ознаки інфекції: почервоніння, припухлість, різке підвищення температури на певній ділянці тіла;
- біль не слабшає з часом, а тільки поширюється;
- після тривалого сидіння починають боліти гомілки;
- біль з'явився без видимих причин і раптово.
Варто записатися на прийом до лікаря, якщо:
- біль в ногах постійно виникає після ходьби або під час руху;
- ноги набрякають;
- на ногах з'явилися розширені вени, які болять під час дотику.
Чому болять, печуть або ниють ноги: причини
Причин появи болю у ногах може бути дуже багато. Ось найпоширеніші з них:
- Судоми — їх викликає спазм м'язів, який зазвичай виникає через зневоднення, сильне навантаження чи м'язову напругу, нестачу магнію, натрію, калію кальцію після довготривалої сильної блювоти.
- Травма — вони можуть призвести до розтягування, забиття, перелому чи вивиху суглоба. Часто на місці травми немає видимих ушкоджень, але можлива поява почервоніння, набряку чи навіть відкритої рани.
- Тромбоз глибоких вен — біль з'являється, коли згусток крові, яка згорнулася, закупорює судину. Часто тромбоз виникає після довгого постільного режиму, довгих перельотів чи операцій.
- Варикоз підшкірних вен — цю хворобу добре видно неозброєним оком, адже на ногах проступають сині вузлуваті вени. Крім болю також можуть з'являтися потемніння шкіри, набряки, свербіж.
- Захворювання периферичних артерій — для нього характерна кульгавість, яка з'являється через сильний біль під час будь-яких фізичних навантажень.
- Інфекція — вона може з'являтися як на шкірі, так і в м'яких тканинах чи безпосередньо в кістці.
- Хвороби суглобів — травми або гостре запалення призводять до появи болю. Також дискомфорт і скутість з'являються за дегенеративних змін в суглобах.
- Пошкодження нервів — зазвичай це відбувається через діабет, а ще таким захворюванням страждають ті, хто зловживає алкоголем або палить.
- Компартмент-синдром — розвивається, коли під фасцією (жорстка оболонка м'язів, яка не розтягується) виникає сильна кровотеча і з'являється набряк. Тканини починають гинути, адже тиск порушує кровотік у кінцівки. Нога в такому разі холодна, бліда.
- Пухлина — доброякісні і злоякісні пухлини часто проявляються болем. Також вони є причиною частих переломів, адже кістка стоншується і може пошкодитися навіть за незначної дії.
- Зміщення міжхребцевого диска — воно може здавлювати сідничний м'яз, який йде до ноги.
- Хвороба Пертеса — так називають некроз головки стегнової кістки. Якщо вона руйнується, стегнова кістка почне вилітати з суглобової поверхні. Зазвичай хвороба з'являється в ранньому віці і дитина при цьому ще й накульгує.
- Епіфізеоліз головки стегнової кістки — рідкісне захворювання, коли головка стегнової кістки "зісковзує" з вертлужної западини. Відбувається зазвичай у віці 11-15 років.
Як зробити так, щоб ноги не боліли просто зараз
Лікування болю в ногах, звичайно, залежить від причини, яка дискомфорт викликала. В деяких випадках ви можете самостійно справитися з проблемою:
- Відпочиньте — інколи ногам просто потрібно дати відпочити, адже біль з'являється через надмірну втому.
- Підніміть стопу вище стегна — важливо тримати стопи вище стегон, наприклад, поклавши їх на валик. Таке положення допоможе розслабити м'язи і зменшити набряклість.
- Прикладіть холод — до ділянки, яка постраждала, можна прикласти холод (рушник з льодом, заморожений горошок чи пакетик з іншими напівфабрикатами). Компрес можна тримати не більше 20 хвилин, щоб не було обмороження. За потреби повторюйте процедуру впродовж всього дня.
- Прийміть болезаспокійливий засіб — можна пити препарати на основі ібупрофену, парацетамолу чи іншого НПЗЗ.
- Виконайте масаж — він допоможе, якщо біль виник внаслідок судоми чи після довгого фізичного навантаження.
- Компресія — це допомагає за судом чи розтягнення. Ногу потрібно замотати еластичним бинтом, але не надто туго.
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