Що робити, коли дорогу вкрив густий туман: поради інспекторів

Раптовий густий туман може значно ускладнити керування автомобілем, створюючи небезпечні умови на дорозі. Видимість різко знижується, це ускладнює орієнтацію та збільшує ризик аварій. Також, через перепади температур і високу вологість це може виникнути миттєво.

Водіям важливо знати, як правильно діяти, щоб уникнути небезпеки, пише видання ТВОЯ МАШИНА.

Експерти виділяють п’ять ключових правил безпечного руху в тумані:

Увімкніть відповідне освітлення

Використовуйте ближнє світло фар або протитуманні фари. Дальнє світло у тумані лише погіршить видимість, відбиваючись від дрібних крапель вологи.

Дотримуйтесь безпечної швидкості

Не намагайтеся їхати так само швидко, як у ясну погоду. Зменште швидкість відповідно до умов видимості, щоб мати достатньо часу для реакції.

Збільшіть дистанцію до інших авто

Через обмежену видимість реакція на несподівані маневри інших учасників руху може бути запізнілою. Дотримуйтесь збільшеної дистанції, щоб уникнути зіткнень.

Користуйтеся дорожньою розміткою та орієнтирами

Якщо видимість мінімальна, орієнтуйтеся на дорожню розмітку, знаки та інші орієнтири, щоб утримувати правильний напрямок.

Не робіть різких маневрів

Різке гальмування, обгін чи зміна смуги можуть стати небезпечними. У тумані інші водії можуть вас не помітити вчасно, що підвищує ризик ДТП.

Нагадаємо, ми писали, що є багато нових знаків щодо Європи, вони можуть, та вже в нас є.

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