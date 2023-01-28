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Що робити, коли військовий не виходить на зв'язок: рекомендації Міноборони

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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108
Час на прочитання
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Що робити, коли військовий не виходить на зв'язок: рекомендації Міноборони

Фото: Pexels

У Міноборони України розповіли, що слід робити рідним і близьким захисника чи захисниці, якщо він чи вона припинили виходити на зв'язок.

Якщо військовослужбовець не виходить на зв’язок, необхідно повідомити про це на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти (контакти нижче).

Про це повідомляє Міноборони.

Фахівцям кол-центру необхідно надати таку інформацію:

  1. Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження.
  2. Паспортні дані, особовий номер і номер військового квитка чи жетону.
  3. Контактні дані місця постійної дислокації територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
  4. ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини.
  5. Контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник.
  6. Телефони гарячої лінії частини, бригади, угрупування.
  7. Дату, коли втратили зв’язок із рідною людиною.
  8. Якщо побачили фото чи інші дані про зниклих осіб у пабліках – передавайте інформацію фахівцям кол-центру.

Телефон гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж можна написати в месенджери на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

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Дата публікації
Перегляди
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