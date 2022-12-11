Що робити мешканцям багатоповерхівок за відсутності каналізації під час блекауту: можливі варіанти

У випадку повного блекауту не буде працювати каналізація. Що робити у разі її відсутності, які варіанти пропонують експерти, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua

Якщо не буде світла, критичним буде навіть не відсутність світла, а відсутність каналізації. На думку директора аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександра Сергієнка без каналізації можуть залишитись 12,5 тисяч багатоквартирних будинків з централізованим тепло-, водо- та електропостачанням.

«Водогін і каналізаційне господарство міста критично залежать від наявності електрики, оскільки обидві системи потребують роботи помп. Крім того, для каналізації необхідна певна кількість води, інакше відходи киян осідатимуть і накопичуватимуться в каналізаційних трубах».

Якщо не буде електроенергії не допоможуть, як деякі вважають і запаси води. Без електрики не будуть працювати каналізаційні насосні станції. В такому разі система просто переповниться, відходи жителів верхніх поверхів почнуть литися у квартири на нижніх поверхах.

На думку експерта, підготуватись до життя без каналізації потрібно заздалегідь. І тут нічого іншого не придумаєш, як скористатися досвідом утилізації відходів людством, яке не знайшло дотепер кращого способу, ніж закопувати продукти людської життєдіяльності у землю.

Як вважає Сергієнко, у випадку повного блекауту та відключення каналізації, мешканцям багатоповерхівок найкраще буде облаштувати у дворах будинків вигрібні ями та дворові туалети.

Ще один варіант, що робити, якщо не буде каналізації, про який ми вже писали, пропонує мандрівник екстремал Гліб Скоробогатов. А саме, на крайній випадок, скористатися наступною конструкцією. Сміттєвий пакет запхнути у наволочку (щоб пакет не порвався) та помістити в унітаз, закріпити скотчем. Налити всередину сміттєвого пакета трохи води з содою або насипати наповнювач для туалету домашнього улюбленця. Після використання одноразовий пакет винести на сміття, наволочку використовувати багаторазово. Запропонований спосіб, звичайно, врятує на перший час, але до нього є багато запитань, наприклад, невідомо яким чином це буде вивозиться зі смітника.

В такій ситуації деякі кияни замислюються над купівлею біотуалетів для квартир, які за відсутності світла та зупинки роботи каналізаційних систем можуть бути тимчасовим порятунком.

Читайте також: