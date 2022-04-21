Що робити на окупованих територіях, якщо вас намагаються взяти у російське військо - Арестович розповів

Що робити на окупованих територіях, якщо вас намагаються взяти у російське військо - Арестович розповів

Окупанти мають намір набирати особовий склад для своїх підрозділів з українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Це міжнародний злочин і порушення, зокрема, Женевської конвенції, тому такі вчинки військ РФ додаться до справи про геноцид.

Про це сьогодні, 21 квітня, під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Також він розповів, що робити українцям у випадку, якщо їх примушуватимуть на блокованих окупантами територіях вступати до військ окупантів.

"Наші шановні співвітчизники, якщо вас намагаються взяти у російські окупаційні війська, виходів у вас - три: перший - це ховатися, як не дивно це звучить, другий - покидати територію поки це можливо, і третій - якщо вас призвуть, переходьте на наш бік зі зброєю в руках і ви будете героями для нас, які змогли зробити свій складний вибір у складній обстановці. Ми будемо разом розвертатися і бити ворога", - сказав Арестович.

Нагадаємо, окупанти примусово мобілізують для участі у війні проти України мешканців тимчасово окупованого Ізюма Харківської області.

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