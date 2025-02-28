Що робити після зґвалтування: покрокова інструкція від фонду «Сильні»

Зґвалтування чи будь-який інший вид сексуального насилля – це злочин, який завдає не лише фізичних, а й глибоких психологічних травм.

Благодійний фонд «Сильні», який надає медичну та психологічну допомогу після сексуального насилля, підготував покрокову інструкцію: що робити після зґвалтування.

Що робити одразу після зґвалтування?

Найперше – безпека. Дістаньтеся безпечного місця та за можливості – зв’яжіться з рідними чи близькими, яким довіряєте. В стані шоку часто важко діяти раціонально, тому вам знадобиться підтримка. Не приймайте душ, не чистіть зуби, не змінюйте одяг, якщо плануєте заявляти про злочин. Це допоможе зберегти докази, які можуть знадобитися при розслідуванні. Якщо довелося переодягнутися, складіть одяг у пакет. Якщо ви готові – зателефонуйте до поліції (102) або швидкої допомоги (103). Повідомте про злочин та за можливості усі деталі про нападника. Зверніться до лікаря впродовж 72 годин. Навіть якщо немає видимих травм, медичний огляд важливий для вашого здоров’я. Памʼятайте: ви маєте право на медичну допомогу без заяви про злочин. Збережіть копії всіх медичних документів після оглядів. Вони можуть знадобитися для подальшого юридичного процесу.

Писати заяву до поліції чи ні – ваш вибір. Якщо наважитесь на цей крок – візьміть із собою когось для підтримки й не забудьте отримати копію заяви та контакти слідчого.

Памʼятайте: ви не самі, і вам не потрібно проходити цей шлях наодинці. Поруч є ті, хто готові підтримати, вислухати та допомогти. На будь-якому етапі ви можете звернутися у фонд «Сильні» та отримати конфіденційну та безоплатну допомогу – медичну, психологічну та юридичну. Ваші переживання мають значення, і ви заслуговуєте на захист та підтримку.

Де отримати допомогу після сексуального насильства?

Фонд «Сильні» надає безоплатну та конфіденційну допомогу постраждалим від сексуального насилля:

Психологічну допомогу : терапія з травмофокусованим психологом, лікування у психіатра;

: терапія з травмофокусованим психологом, лікування у психіатра; Медичну допомогу : лікування травм, наслідків насильства (гінекологія, стоматологія, пластична хірургія тощо);

: лікування травм, наслідків насильства (гінекологія, стоматологія, пластична хірургія тощо); Юридичний супровід від незалежних адвокатів або партнерських організацій.

Що робити близьким людини, яка пережила зґвалтування?

Слухайте без осуду, уникаючи питань на кшталт «Чому ти туди пішов?» або «Чому не пручалася?», адже вони можуть завдати ще більшої травми.

Запропонуйте допомогу – супроводжуйте людину до лікаря чи психолога, якщо вона цього потребує. Поважайте її вибір і не наполягайте на зверненні до поліції, якщо вона не готова.

Якщо є загроза, допоможіть знайти безпечне місце чи прихисток. Головне – будьте поруч, адже навіть «Я тут для тебе» може мати величезне значення.

Як звернутися по допомогу у фонд «Сильні»?

Чат-бот у Telegram: https://t.me/strong_help_bot

Онлайн-форма: https://bit.ly/sylni_help

За номером телефону: 0 800 202 334 (безкоштовно по Україні)

Пам’ятайте: звернутися по допомогу – це прояв сили. Ви маєте право на підтримку та відновлення.