Що робити при грозі в горах, лісі або вдома: гірський рятувальник дав поради

Ураженню блискавкою можна запобігти, дотримуючись правил безпеки.

Грози становлять неабияку небезпеку для відпочиваючих у Карпатах, і за статистикою, на Прикарпатті раз на два роки від ударів гинуть люди.

Про це suspilne.media розповів гірський рятувальник Василь Фіцак.

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За його словами, здебільшого найбільше блискавок у першій половина літа, особливо в горах. Причиною є нестабільна погода, різкі перепади температур.

"Ось зараз, за прогнозами, очікуємо піку грозової активності, тобто в багатьох регіонах проходитимуть такі грозові фронти", – каже Василь Фіцак.

Він радить мандрівникам, які подорожують горами, ознайомитися з прогнозом погоди: "Синоптики доволі часто прогнозують грозові періоди. Про ймовірність грози свідчать темно-свинцеві хмари, гуркоти грому, які наближаються. Деякі досвідчені люди відчувають грозу за повітрям – його охолодження, чи коли стає парко, – це свідчить про те, що через декілька годин пройде грозовий фронт".

Крім того, перебуваючи в епіцентрі цього природного явища, потрібно пам’ятати, що не варто ховатися від грози за окремо розташовані об’єкти. Це може бути одинока скеля, одиноке дерево.

"Коли потрапили в епіцентр грози в гірській місцевості, то треба позбутися наплічника, залишити його і присісти навпочіпки, згрупуватися і перечекати грозу. Звісно, також рекомендується не використовувати в цей період радіостанції чи телефонувати, тобто не користуватися електронними приладами", – добавив Василь Фіцак.

Якщо ви портапили в епіцентр грози у лісі, діють ті ж правила.

Він говорить, що деякі фахівці вважають, що радіостанції та мобільні телефони під час грози варто вимикати. Дехто навіть рекомендує виймати батарею з мобільного.

Якщо гроза застала вас вдома, то треба відімкнути від електоромережі всі пристрої, зокрема телевізори та радіоприймачі.

"Тому що є випадки, коли потрапляла блискавка в електромережу, і горіло все електрообладнання. Тому потрібно витягнути штепсель із розетки", – попереджає Василь Фіцак.

Як повідомлялося, в Житомирській області блискавка влучила у 15-річну дівчину. В цей момент вона перебувала у будинку і розмовляла мобільним телефоном. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної лікарні.

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