Що робити, щоб кури добре неслися: народні поради

Як утримувати курей, чим їх годувати, щоб було більше яєць,читайте в матеріалі ТСН.ua

Зазвичай, кури перестають нестися взимку, таким чином вони реагують на холодну погоду та короткий світовий день. Проте в іншу пору року господарі також стикалися з такою неприємністю, як зменшення кількості яєць. Розповідаємо, чим та як годувати курей в теплу пору року.

Основні умови утримання курей для збільшення несучості

Весною, влітку у раціон птиці потрібно включити трави, залишки фруктів, овочів, коренеплоди.

Сонечко також сприяє несучості, але воно корисне в нормі. При високій температурі, понад 28 градусів, несучість може зменшитися. Щоб цього не сталося, там де кури гуляють бажано поставити навіс.

Приміщення, де кури сідають на гнізда бажано облаштувати лампочкою на 25 Вт. В напівтемряві кури охоче несуться в гніздах.

У курей повинна бути завжди свіжа вода.

Збільшує несучість курей кисле молоко. Воно ж рятує від спеки.

Добре, коли птах вільно ходить по двору. Завдяки цьому він може знаходити собі черв’ячків, мошок, скльовує камінці.

Чим годувати курей, що вони добре неслися

Додайте до раціону курей різноманітні продукти та готовий комбікорм, щоб вони могли отримати з їжею всі потрібні вітаміни, корисні речовини.

Найкращою їжею є зернові, коренеплоди, зелені корми та трави.

Годуйте птицю вибравши один й той же зручний для вас час. Птицю, зазвичай, годують два рази на день. Молодих курей годуйте 3-4 рази на добу. Зранку дайте їм мішанку, а надвечір суміш зерна. Кури можуть перестати нестися коли будуть переїдати та недоїдати.

Курей годують сухими кормами — злаками та зерносумішшю, вологими кормами — різноманітною мішаною, вареною картоплею, овочами, висівками, крупами та травами. Для підгодівлі також використовують крейду, шрот, сіль, макуху, інше.

Мішанку готуйте перед годівлею стільки, скільки вони можуть з’їсти відразу, бо така страва може швидко зіпсуватися. В годівницю накладайте корму тільки на дві третини її об’єму, щоб кури його не розсипали, не розгрібали та не затоптували.

Які зернові продукти давати курям, щоб вони краще неслися

Зернові суміші повинні складати близько 60% від всього денного раціону курей. Саме зі злаків кури отримують вітаміни, вуглеводи та клітковину.

Пшениця є основною харчовою одиницею серед раціону несучок. В ньому містяться білки, вітаміни В та Е. Овес багатий на клітковину, вітаміни групи B, РР та К, тому його краще давайте пропареним. В ячмені ідеальне співвідношення різноманітних мікроелементів, його потрібно давати подрібненим. Кукурудза є незамінним джерелом вуглеводів, її також потрібно дрібнити перед тим, як годувати курей. Просо з житом не менш корисні, у їхньому складі багато протеїну.

Для забезпечення курей потрібними мікроелементами, додавайте в їх раціон бобові, соняшникову макуху, шрот, соняшник та бобові культури.

Також до меню обов’язково додайте такі зелені корми як конюшину, люцерну, горошок, салатні листки, кропиву.

Літом, щоб кури неслися годуйте їх також тертими кабачками з гарбузом та патисонами, листям капусти.

Дріжджі для курей, щоб неслися

Фермери напевно знають, що звичайні дріжджі можна використовувати для стимулювання несучості курей.

Для того, щоб приготувати дріжджову суміш для підгодівлі курей потрібно вміст пакетика з дріжджами розчинити у 300-350 мл теплої води, перемішати та дати настоятися протягом години. До розчину додати ще 2 літри теплої води теплої води з під крана. замочити в ньому 3 кг зерна, зварити кашу. Дати каші постояти та годувати нею курей чотири дні.

Чим не можна годувати курей

Свіжим хлібом, він може розбухати та злипатися у шлунку птиці. Краще замініть його на сухарі.

Виробами з пліснявою.

Підгнилим зерном. Воно забиває птахам зоб та може інфікувати птицю.

Кормами, які забродили.

Отруйними рослинами — польовим хвощем, травою полину та чистотілу.

Зеленою чи пророслою картоплею.

Солодкими та солоними продуктами.

Що робити, щоб кури не їли яєць

Щоб кури не розкльовували яйця 2 рази на тиждень їм потрібно додавати до корму крейду.

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