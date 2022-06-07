Що робити, щоб не було чути запаху сигарет на тілі, одязі чи в кімнаті

Що робити, щоб не було чути запаху сигарет на тілі, одязі чи в кімнаті

Ви відчуваєте запах сигарет у себе вдома, в машині, ним просякнутий весь одяг і навіть ваше тіло? Це не лише неприємно, але й небезпечно для здоров'я. Якщо ви нещодавно кинули палити або придбали автомобіль, який належав курцю, варто запам'ятати кілька правил, як позбутися запаху сигарет швидко і ефективно. Про це читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як позбутися запаху сигарет на руках та інших частинах тіла

Ретельно та часто мийте руки відразу після куріння - запах нікотину вбирають пальці руки, коли ви тримаєте сигарету і палите. А щоб він краще змивався, додайте до звичайного мила трішки харчової соди і нанесіть на долоні. Потім добре протріть шкіру і змийте все теплою водою. Не забувайте про шкіру біля нігтів та між пальцями. А для профілактики можна закривати одягом якнайбільше тіла під час куріння. Не забувайте про очищення лиця - щоб зменшити запах, одразу після куріння протирайте лице змоченим у мильній воді ватним диском. Жінкам слід звернути увагу, що потрібно спочатку змити з себе косметику. Тримайте дезинфікатор поруч - варто зазначити, що найкраще допомагає позбутися запаху сигарет на тілі саме дезинфікатор на основі спирту, а тому його не рекомендується наносити на чутливі ділянки шкіри, наприклад, навколо очей. Приймайте душ - звичайно після кожної сигарети ходити в душ непрактично, але наманайтеся робити це так часто, як тільки зможете.

Що робити, щоб не було чути запаху сигарет на волоссі

Як позбутися запаху сигарет на волоссі / Фото: Pexels

Шампунь і кондиціонер - цей спосіб залишається одним з найкращим. Якщо ваше волосся дуже сильно пахне димом від сигарет, варто його промити кілька разів шампунем, а потім ще й кондиціонером. Сухий шампунь - якщо у вас немає можливості помити голову, можете нанести сухий шампунь. Він також трішки поглине запах.

Забираємо запах сигарет з подиху

Чистіть зуби після кожної сигарети - це найефективніший спосіб. А ще носіть з собою зубну нитку та, по можливості, засіб для полоскання рота. Крім того, що та ви зможете позбутися запаху сигарет, ці засобище й допоможуть зменшити негативний вплив нікотину на зуби. Використовуйте льодяники - найкраще підходять м'ятні цукерки, але також можна використовувати інші льодяники чи жувальні гумки.

Що робити, щоб одяг не пахнув димом від сигарет

Навіть якщо ви не палите, але постояли поряд з курцем, ваш одяг потім буде пахнути димом від сигарет. І це не дуже приємно. Як позбутися запаху сигарет з одягу? Є кілька перевірених способів:

Додавайте харчову соду під час прання - крім цього потрібно по можливості давати одягу висихати самотужки. Харчову соду можна додавати під час прання в пральній машинці чи руками. Використовуйте вологі серветки - якщо немає можливості випрати одяг, можна протерти його вологими серветками. Також підійде спеціальний освіжувач для тканин чи антиперспірант у вигляді спрею. Спробуйте замаскувати запах - спреї на основі ефірних олій не поглинають запах диму, але вони можуть замаскувати його. Найкраще підходять аромати евкаліпта, лаванди та цитрусових.

Як позбутися запаху сигарет в квартирі

Як позбутися запаху сигарет в приміщенні / Фото: Pexels

Якщо це застарілий затяжний запах позбутися його може бути доволі складно. Однак вам можуть допомогти такі способи:

Насамперед потрібно добре провітрити всі приміщення, відчинити вікна і за можливості увімкнути кондиціонер. Всі кафельні поверхні ретельно очистіть за допомогою спеціального розчину (вода + хлорний відбілювач у співвідношенні 90 до 10). Хлорний відбілювач можна замінити білим оцтом. Щоб прибрати запах сигарет зі стін, їх можна лише пофарбувати. Перед цим їх потрібно очистити, використовуючи спеціальний очищувач (наприклад, тринатрій фосфат).

Також потрібно уникати накопичення запаху диву від сигарет в приміщеннях. Для цього варто запам'ятати кілька правил:

В кожній кімнаті встановіть очищувачі повітря з HEPA-фільтрами. В кожній кімнаті потрібно зберігати відкриті ємності з білим оцтом чи деревним вугіллям - вони будуть поглинати запах. Всі м'які поверхні, в тому числі і килими, чистіть за допомогою пари. Якомога частіше протирайте ті речі, які не можна прати (книги тощо). Раз на тиждень періть штори, скатертини, іграшки. Використовуйте ефірні олії - вони маскують запах сигарет. Коли миєте підлогу, додавайте до води оцет, відбілювач чи харчову соду.

Що робити, щоб не було запаху сигарет в автомобілі