Що робити, щоб не було чути запаху сигарет на тілі, одязі чи в кімнаті

Ви відчуваєте запах сигарет у себе вдома, в машині, ним просякнутий весь одяг і навіть ваше тіло? Це не лише неприємно, але й небезпечно для здоров'я. Якщо ви нещодавно кинули палити або придбали автомобіль, який належав курцю, варто запам'ятати кілька правил, як позбутися запаху сигарет швидко і ефективно. Про це читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як позбутися запаху сигарет на руках та інших частинах тіла
- Ретельно та часто мийте руки відразу після куріння - запах нікотину вбирають пальці руки, коли ви тримаєте сигарету і палите. А щоб він краще змивався, додайте до звичайного мила трішки харчової соди і нанесіть на долоні. Потім добре протріть шкіру і змийте все теплою водою. Не забувайте про шкіру біля нігтів та між пальцями. А для профілактики можна закривати одягом якнайбільше тіла під час куріння.
- Не забувайте про очищення лиця - щоб зменшити запах, одразу після куріння протирайте лице змоченим у мильній воді ватним диском. Жінкам слід звернути увагу, що потрібно спочатку змити з себе косметику.
- Тримайте дезинфікатор поруч - варто зазначити, що найкраще допомагає позбутися запаху сигарет на тілі саме дезинфікатор на основі спирту, а тому його не рекомендується наносити на чутливі ділянки шкіри, наприклад, навколо очей.
- Приймайте душ - звичайно після кожної сигарети ходити в душ непрактично, але наманайтеся робити це так часто, як тільки зможете.
Що робити, щоб не було чути запаху сигарет на волоссі
- Шампунь і кондиціонер - цей спосіб залишається одним з найкращим. Якщо ваше волосся дуже сильно пахне димом від сигарет, варто його промити кілька разів шампунем, а потім ще й кондиціонером.
- Сухий шампунь - якщо у вас немає можливості помити голову, можете нанести сухий шампунь. Він також трішки поглине запах.
Забираємо запах сигарет з подиху
- Чистіть зуби після кожної сигарети - це найефективніший спосіб. А ще носіть з собою зубну нитку та, по можливості, засіб для полоскання рота. Крім того, що та ви зможете позбутися запаху сигарет, ці засобище й допоможуть зменшити негативний вплив нікотину на зуби.
- Використовуйте льодяники - найкраще підходять м'ятні цукерки, але також можна використовувати інші льодяники чи жувальні гумки.
Що робити, щоб одяг не пахнув димом від сигарет
Навіть якщо ви не палите, але постояли поряд з курцем, ваш одяг потім буде пахнути димом від сигарет. І це не дуже приємно. Як позбутися запаху сигарет з одягу? Є кілька перевірених способів:
- Додавайте харчову соду під час прання - крім цього потрібно по можливості давати одягу висихати самотужки. Харчову соду можна додавати під час прання в пральній машинці чи руками.
- Використовуйте вологі серветки - якщо немає можливості випрати одяг, можна протерти його вологими серветками. Також підійде спеціальний освіжувач для тканин чи антиперспірант у вигляді спрею.
- Спробуйте замаскувати запах - спреї на основі ефірних олій не поглинають запах диму, але вони можуть замаскувати його. Найкраще підходять аромати евкаліпта, лаванди та цитрусових.
Як позбутися запаху сигарет в квартирі
Якщо це застарілий затяжний запах позбутися його може бути доволі складно. Однак вам можуть допомогти такі способи:
- Насамперед потрібно добре провітрити всі приміщення, відчинити вікна і за можливості увімкнути кондиціонер.
- Всі кафельні поверхні ретельно очистіть за допомогою спеціального розчину (вода + хлорний відбілювач у співвідношенні 90 до 10). Хлорний відбілювач можна замінити білим оцтом.
- Щоб прибрати запах сигарет зі стін, їх можна лише пофарбувати. Перед цим їх потрібно очистити, використовуючи спеціальний очищувач (наприклад, тринатрій фосфат).
Також потрібно уникати накопичення запаху диву від сигарет в приміщеннях. Для цього варто запам'ятати кілька правил:
- В кожній кімнаті встановіть очищувачі повітря з HEPA-фільтрами.
- В кожній кімнаті потрібно зберігати відкриті ємності з білим оцтом чи деревним вугіллям - вони будуть поглинати запах.
- Всі м'які поверхні, в тому числі і килими, чистіть за допомогою пари.
- Якомога частіше протирайте ті речі, які не можна прати (книги тощо).
- Раз на тиждень періть штори, скатертини, іграшки.
- Використовуйте ефірні олії - вони маскують запах сигарет.
- Коли миєте підлогу, додавайте до води оцет, відбілювач чи харчову соду.
Що робити, щоб не було запаху сигарет в автомобілі
- Щоб не було запаху в машині, паліть лише з відчиненими вікнами.
- Протирайте внутрішнє скло після кожної сигарети.
- Не залишайте в машині недопалки.
- Килимки та сидіння в машині потрібно мити рідиною з додаванням води та відбілювача (хоча б раз на тиждень).
- Для маскування запаху можна використовувати освіжувачі повітря.