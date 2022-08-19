Що робити, щоб улюблений махровий халат знову став м'яким

Більшість людей одягає халат відразу після прийняття душу чи ванни. А тому дуже хочеться, щоб він був м'яким і приємним до тіла. Однак з часом якість виробу погіршується. Як повернути м'якість махровому халату - читайте в матеріалі ТСН.ua.

На жаль, навіть у тих, хто дотримується всіх правил прання та догляду за махровим халатом, з часом тканина цього виробу стає жорсткою та неприємною. Що ж робити? Купувати нову річ? Не потрібно, якщо ви знаєте одну важливу хитрість, як повернути м'якість махровому халату. І її потрібно здійснити відразу після прання.

Коли пральна машина закінчила прати ваш улюблений махровий халат, не поспішайте відразу вивішувати його сушитися на балконі чи надворі. Спочатку покладіть виріб у тазик, наповнений розчином води та кухонної солі. На кілька літрів рідини потрібно додати всього 2-3 столові ложки солі. Залишіть махровий халат на декілька хвилин, потім дістаньте і можна сушити.

Солона вода допоможе виробу довгий час залишатися м'яким та пухнастим.

Якщо ви не знаєте, як повернути м'якість махровому халату, запам'ятайте ще одну цікаву хитрість. Багато хто вважає, що цю річ також потрібно прасувати після прання. Однак це зовсім не потрібна процедура, яка ще й може зашкодити.

Справа в тому, що після обробляння гарячою поверхнею праски, махровий халат відразу втрачає свою м'якість. Просто покладіть його у шафу після того, як виріб висох.