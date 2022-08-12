Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки: кілька простих способів

Багато хто стикається з проблемою, коли їжа прилипає до сковорідки під час смаження. І, замість смачних млинців або котлет, виходить щось невиразне. Що зробити, щоб продукти не приставали до сковорідки - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Звичайно, сьогодні можна використовувати спеціальні сковорідки з антипригарним покриттям. Однак, навіть і вони з часом втрачаються свої властивості та їжа починає прилипати в процесі смаження. До такого результату найчастіше призводять неправильний догляд та вибір неякісних матеріалів.

Проте досвідчені кулінари знають кілька способів, які допоможуть, якщо їжа прилипає до сковорідки. І вони працюють з будь-якою поверхнею.

Пергамент

Це найпростіший спосіб, для якого вам потрібен всього лише лист пергаменту. Його кладуть на дно сковорідки, вирізавши так, щоб діаметр підходив під виріб. Далі наливають олію для смаження та готують продукти як завжди.

Яблучний оцет

На скоровідку перед смаженням потрібно налити кілька крапель оцту та розподілити його по всій поверхні. Потім посуд прогріти, допоки вся рідина не випарується. Тепер можна починати готувати будь-яку страву - вона точно не прилипне і не пригорить.

Кухонна сіль

Ця хитрість спрацює навіть в тому випадку, якщо ви готуєте їжу на чавунній чи алюмінієвій сковорідці. Потрібно поставити посуд на вогонь та нагріти. Потім висипати 3-4 ложки солі. Періодично помішуючи, прожарте сіль, поки вона не змінить свій колір.

Після цього її зі сковорідки прибирають, наливають невелику кількість олії, прогрівають та дають вистигнути. Залишилося тільки витерти залишки олії і можете використовувати посуд для смаження. Тепер ви забудете, що це таке, коли їжа прилипає до сковорідки.