Що робити в разі аварії на ЗАЕС: у Запоріжжі відпрацювали дії керівного складу з евакуації та порятунку цивільних

Від ГУ ДСНС для проведення тренувань залучалося 10 одиниць спеціальної техніки і 40 учасників особового складу.

У Запоріжжі відбулися тренування з органами управління ланок Запорізької територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту та спеціалізованими службами цивільного захисту області під час евакуації населення в разі аварії на ВП "Запорізька АЕС".

Запорізьки рятувальники прокоментували ТСН.ua навчання, на яких, за легендою, відпрацьовували дії в разі виникнення надзвичайної події на ЗАЕС.

"Такі навчання у нас проходять регулярно. Завдяки ним ми підвищуємо свою кваліфікацію", - розповіла нам речниця управління ДСНС в Запорізькій області Юлія Баришева.

За її словами, відпрацьовувалась робота пункту, де проводиться знезараження людей, які були вивезені з зони радіаційного забруднення.

Вона додала, що цього разу навчання відбулися в Запоріжжі, минулі - декілька років тому - в Василівці, яка зараз є тимчасово окупованою територією.

В першому блоці тренувань учасники перевірили плани евакуації населення та забезпечення відповідних заходів.

У практичному блоці, після отримання умовної ввідної, учасники відпрацювали розгортання збірного пункту евакуації.

За підсумками проведених тренувань учасники з’ясували проблемні питання щодо реалізації вимог законодавчих та інших керівних документів з питань цивільного захисту і НС, а також в організації виконання завдань за призначенням, визначивши основні напрямки роботи в зазначених сферах.

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