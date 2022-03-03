Що робити у разі неможливості друку розрахункового документа: роз'яснення Держспоживслужби

Суб’єкт господарювання може відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій QR-код
Наразі від суб’єктів господарювання з окремих регіонів України надходить інформація щодо обмежених запасів стрічки для касових апаратів, що використовується для друку розрахункових документів.
Про це йдеться в роз'ясненні Держспоживслужби.
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми.
З урахуванням воєнного стану в Україні, у разі відсутності технічної можливості друку розрахункового документа, суб’єктом господарювання можуть надсилатися електронні розрахункові документи на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.
Крім того, суб’єкт господарювання може відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться.
З урахуванням складності часу допускається можливість надання споживачам розрахункових документів у інших формах. Разом з тим, зазначені документи повинні містити усі обов’язкові реквізити.
"Держпродспоживслужба з розумінням ставиться до особливих умов ведення господарської діяльності та разом з представниками соціально-відповідального бізнесу працює над забезпеченням населення України продовольством", - йдеться у повідомленні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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