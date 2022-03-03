Що робити у разі неможливості друку розрахункового документа: роз'яснення Держспоживслужби

Що робити у разі неможливості друку розрахункового документа: роз'яснення Держспоживслужби

Суб’єкт господарювання може відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій QR-код

Наразі від суб’єктів господарювання з окремих регіонів України надходить інформація щодо обмежених запасів стрічки для касових апаратів, що використовується для друку розрахункових документів.

Про це йдеться в роз'ясненні Держспоживслужби.

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми.

З урахуванням воєнного стану в Україні, у разі відсутності технічної можливості друку розрахункового документа, суб’єктом господарювання можуть надсилатися електронні розрахункові документи на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

Крім того, суб’єкт господарювання може відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться.

З урахуванням складності часу допускається можливість надання споживачам розрахункових документів у інших формах. Разом з тим, зазначені документи повинні містити усі обов’язкові реквізити.

"Держпродспоживслужба з розумінням ставиться до особливих умов ведення господарської діяльності та разом з представниками соціально-відповідального бізнесу працює над забезпеченням населення України продовольством", - йдеться у повідомленні.