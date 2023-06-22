Що робити у разі радіаційної аварії: важливі поради від МВС

Як захиститися від радіації вдома у випадку катастрофи: важливі правила від МВС, які врятують вам життя.

На тлі заяв про загрозу вчинення теракту окупантами на Запорізькій АЕС, у МВС підготували низку порад, що потрібно робити у разі радіаційної загрози.

Сподіваємось, що ці правила ніколи не знадобляться, але зважаючи на те, що країна-агресорка не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила у разі радіаційної небезпеки.

1. Перебувайте в укритті

Це може бути підвал або середина будівлі – головне, аби подалі від стін і даху, адже радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель.

Варто також тримати поруч домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку. Залишайтесь в укритті, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.

Фото: МВС

2. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації

Повідомленнями від ДСНС, поліції, місцевої і центральної влади. Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади.

3. Знезаразьте себе

Зніміть верхній шар одягу. Так можна позбудетися до 90% радіоактивного матеріалу.

Запакуйте заражений одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.

4. Помийтесь, якщо є така можливість

Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, протріть тіло вологими серветками або вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

5. Одягніть чистий одяг

Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.

6. Безпека води та харчових продуктів

У разі радіаційної небезпеки лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Пакування захищає рідину і їжу всередині від радіоактивних речовин.

Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах, а харчові продукти у консервах, банках, тощо. Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.

7. Коли варто приймати йодид калію?

Йодид калію – не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду.

Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для "профілактики" без потреби – неможна, адже це може зашкодити вашому здоров’ю.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня український президент Зеленський із посиланням на розвідку та СБУ повідомив, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС. Президент розповів, що має зробити світ, щоб уникнути російського теракту.

ТСН.ua з'ясовував, куди може піти радіаційна хмара, які країни в зоні ризику та що робити в разі аварії на ЗАЕС.

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