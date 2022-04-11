Що робити у разі вибуху місткості з азотною кислотою: поради

В приміщенні зачиніть двері та вікна.
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в Луганській та Донецькій області ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою.
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.
Азотна кислота – жовтого кольору, в результаті вибуху, хмара може світитися червоним, рожевим або бузковим кольором.
- В разі вибуху місткостей з азотною кислотою не виходьте з укриття.
- В приміщенні зачиніть двері та вікна.
- Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи.
- При слабких отруєннях зʼявляються ознаки бронхіту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів.
- Для захисту від парів азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.
- При потраплянні на слизову поверхню ока азотна кислота викликає ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору. Тому негайно слід промити очі великою кількістю води.
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