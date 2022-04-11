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Що робити у разі вибуху місткості з азотною кислотою: поради

Що робити у разі вибуху місткості з азотною кислотою: поради

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Що робити у разі вибуху місткості з азотною кислотою: поради

Фото: Сергій Гайдай.

В приміщенні зачиніть двері та вікна.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в Луганській та Донецькій області ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі. 

Азотна кислота – жовтого кольору, в результаті вибуху, хмара може світитися червоним, рожевим або бузковим кольором.

  • В разі вибуху місткостей з азотною кислотою не виходьте з укриття.
  • В приміщенні зачиніть двері та вікна. 
  • Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи.
  • При слабких отруєннях зʼявляються ознаки бронхіту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів.
  • Для захисту від парів азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.
  • При потраплянні на слизову поверхню ока азотна кислота викликає ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору. Тому негайно слід промити очі великою кількістю води.

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