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Що робити у разі втрати військового квитка або посвідчення офіцера: роз'яснення ТЦК 

Що робити у разі втрати військового квитка або посвідчення офіцера: роз'яснення ТЦК 

Військовослужбовці можуть повторно отримати військовий квиток тільки в ТЦК, де вони перебувають на обліку

Повноваження повторно видати військово-обліковий документ має тільки начальник ТЦК, в якому військовослужбовець перебуває на обліку.

Військовий квиток та посвідчення офіцера є головними документами для військовослужбовців. В разі пошкодження або втрати документа, його необхідно відновити за встановленою процедурою.

Про це повідомив Херсонський обласний ТЦК та СП.

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зауважили, що повторно видати військовий квиток або посвідчення офіцера може тільки начальник ТЦК та СП, у якому військовослужбовець перебуває на обліку.

Порядок дій в разі втрати військово-облікового документа:

  • військовослужбовець повинен негайно звернутись до безпосереднього командира з рапортом, в якому вказані обставини втрати документа; 
  • командир військової частини призначає службове розслідування з приводу втрати військового квитка;
  • за результатами службового розслідування у військовій частині мають зібрати пакет документів;
  • зібрані документи потрібно направити до ТЦК та СП, де перебуваєте на обліку військовослужбовець.

У ТЦК нагадали, які саме документи необхідні для повторної видачі військово-облікового документа:

  • рапорт про обставини втрати військового квитка;
  • заява з проханням про повторну видачу документа;  
  • паспорт;
  • матове фото 3×4 см без куточка;
  • пошкоджений документ або його залишки (за наявності);
  • витяг з наказу про результати службового розслідування.

Нагадаємо, українці можуть отримати військово-обліковий документ на порталі "Дія" без візитів до установ. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий, і може використовуватися для працевлаштування та на блокпостах.

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