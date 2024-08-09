Що робити у разі втрати військового квитка або посвідчення офіцера: роз'яснення ТЦК 

Повноваження повторно видати військово-обліковий документ має тільки начальник ТЦК, в якому військовослужбовець перебуває на обліку.

Військовий квиток та посвідчення офіцера є головними документами для військовослужбовців. В разі пошкодження або втрати документа, його необхідно відновити за встановленою процедурою.

Про це повідомив Херсонський обласний ТЦК та СП.

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зауважили, що повторно видати військовий квиток або посвідчення офіцера може тільки начальник ТЦК та СП, у якому військовослужбовець перебуває на обліку.

Порядок дій в разі втрати військово-облікового документа:

військовослужбовець повинен негайно звернутись до безпосереднього командира з рапортом, в якому вказані обставини втрати документа;

командир військової частини призначає службове розслідування з приводу втрати військового квитка;

за результатами службового розслідування у військовій частині мають зібрати пакет документів;

зібрані документи потрібно направити до ТЦК та СП, де перебуваєте на обліку військовослужбовець.

У ТЦК нагадали, які саме документи необхідні для повторної видачі військово-облікового документа:

рапорт про обставини втрати військового квитка;

заява з проханням про повторну видачу документа;

паспорт;

матове фото 3×4 см без куточка;

пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

витяг з наказу про результати службового розслідування.

Нагадаємо, українці можуть отримати військово-обліковий документ на порталі "Дія" без візитів до установ. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий, і може використовуватися для працевлаштування та на блокпостах.

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