Що робити у разі, якщо зникне мобільний зв'язок: альтернативні способи зв’язатися з рідними

Що робити у разі, якщо зникне мобільний зв'язок: альтернативні способи зв’язатися з рідними

Найбільші оператори мобільного зв’язку в Україні наголошують, що готові до будь-яких сценаріїв. Однак вже сьогодні потрібно подумати, що робити в екстреній ситуації, якщо зникне мобільний зв’язок. ТСН.ua розповідає, як діяти і пропонує альтернативні способи.

Насамперед, вже зараз визначте список контактів, із якими ви повинні залишатися на зв’язку на випадок надзвичайної ситуації. Експерт з питань цивільної оборони та президент Федерації крав-мага України Антон Фарб радить дізнатися розклад своїх близьких, щоб знати де і коли вони перебувають. Також варто заздалегідь подумати про альтернативні способи зв’язку.

Найпростіше тим, у кого вдома все ще є стаціонарний телефон. Обов’язково обміняйтеся номерами стаціонарних телефонів ваших родичів та місць їхньої роботи (якщо така можливість існує). В екстрених ситуаціях найнадійнішим все ще залишається саме фіксований телефонний зв’язок. Це ж саме стосується і дротового інтернету.

Речник "Укртелекому" Михайло Шуранов пояснює, щоб перервати дротовий інтернет та фіксований телефонний зв’язок, потрібно фізично пошкодити кабель. А він може ховатися глибоко під землею. Тому це зробити досить складно. Крім того, стаціонарний телефон також може працювати без електромережі.

Варто зазначити, що лікарні, державні установи, заклади освіти все ще обов’язково користуються фіксованим телефонним зв’язком.

Альтернативою стаціонарного телефону є супутниковий зв’язок. Хоча таке рішення і є досить дорогим. Тому такі телефони використовують лише в найбільш екстремальних ситуаціях. А ще супутниковий зв’язок має певну специфіку. Голос передається з певним запізненням. Також потрібно зарання домовлятися зі своїм співрозмовником, в яку годину ви збираєтесь з ним зв’язатися.

Бюджетним і ефективним рішенням стане використання ультракороткохвильових рацій. Вони не використовують частоти, які зайняті державними службами. Але за словами Антона Фарба потрібно розуміти, що це не мобільний телефон. А тому краще зарання домовитися з родичами, в якій годині ви будете виходити на зв’язок і на якій частоті.

Головним мінусом ультракороткохвильових рацій можна назвати невеликий радіус дії: 1-15 км (в залежності від моделі).

Що ще радять робити експерти та екстрені служби України у випадку повної відсутності зв’язку?

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