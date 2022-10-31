Що робити в разі відключення світла: поради від Центру стратегічних комунікацій

Внаслідок масованого ракетного терору 31 жовтня пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури, тисячі людей опинилися без електропостачання.
Що робити, якщо вимкнули світло, радить Центр стратегічних комунікацій.
Насамперед Центр стратегічних комунікацій для уникнення можливих пошкоджень електроприладів через перепади напруги рекомендує вимкнути їх з розеток.
Не використовуйте газові плити для обігріву, є небезпека отруїтися чадним газом.
Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що в ньому ніхто не застряг.
Не забудьте про сусідів похилого віку, навідайтеся до них і дізнайтеся, чи необхідна їм допомога.
Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках та під'єднайтеся до оповіщень.
Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і якомога далі від вікон.
Заздалегідь подбайте про наявність вдома:
- радіоприймача та ліхтарика на батарейках,
- запасу сірників, свічок і сухого спирту,
- зарядженого павербанку,
- тижневого запасу питної води та консервів або сублімованої їжі,
- аптечки, включно з особистими ліками щонайменше на тиждень.
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