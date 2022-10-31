Що робити в разі відключення світла: поради від Центру стратегічних комунікацій

Що робити, якщо вимкнули світло, радить Центр стратегічних комунікацій.

Насамперед Центр стратегічних комунікацій для уникнення можливих пошкоджень електроприладів через перепади напруги рекомендує вимкнути їх з розеток.

Не використовуйте газові плити для обігріву, є небезпека отруїтися чадним газом.

Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що в ньому ніхто не застряг.

Не забудьте про сусідів похилого віку, навідайтеся до них і дізнайтеся, чи необхідна їм допомога.

Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках та під'єднайтеся до оповіщень.

Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і якомога далі від вікон.

Заздалегідь подбайте про наявність вдома:

радіоприймача та ліхтарика на батарейках,

запасу сірників, свічок і сухого спирту,

зарядженого павербанку,

тижневого запасу питної води та консервів або сублімованої їжі,

аптечки, включно з особистими ліками щонайменше на тиждень.

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