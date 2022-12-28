Що робити українцям, які тікали за кордон від війни без закордонних паспортів

Переїхати сюди після тижня у підвалі під обстрілами у Київській області було найкращим рішенням: "Спочатку ми виїхали до Львова, – згадує Богдана, – проте сина так лякали сигнали повітряної тривоги, просто до істерик. Вирішили їхати за кордон. У Богданка не було закордонного паспорта, але нас запевнили, що нам не варто цим займатись зараз, через війну порядок перетину кордону спрощений, все одно нас пропустять і так. Я і сама думала, що це на місяць, максимум на два".

З перетином кордону дійсно не виникло проблем. Дитячого закордонного паспорта не вимагали, було достатньо свідоцтва про народження. На місці волонтери та знайомі допомогли Богдані та її сину облаштуватись. Жінка подала документи для отримання дозволу на тимчасове проживання, оформила виплати на себе і на сина, влаштувала малого Богданка у школу.

“Влітку я вже зрозуміла, що доведеться пожити тут довше, ніж ми планували одразу. Я не працювала, вчила мову, але місцевих виплат нам цілком вистачало на життя. Я отримала карту, яка дає дозвіл на тимчасове проживання в Німеччині та перетин кордонів країни. Сину такий дозвіл все не видавали. А у серпні ми взагалі не отримали Богданові гроші”, – розповідає жінка.

Виявилось, що це не просто затримка. На початку серпня місцева влада змінила умови проживання для біженців з України. Це сталось не лише у Німеччині. Ті чи інші зміни у законодавстві впровадили майже всі країни Європи, які прихистили українців на початку війни.

Також читайте Шлях додому. Як українці переживають повернення з евакуації

“Певно всі почали розуміти, що ми тут надовго. Якщо раніше від нас особливо нічого не вимагали, то зараз повідомили, що свідоцтва про народження сина замало. Для того, щоб поновити синові виплати та таки зробити документ, що дає дозвіл на проживання і перетин кордону, потрібно було зробити закордонний паспорт. Що поробиш, такі порядки всюди. Без документів – ти ніби не людина”, – розповідає Богдана.

Та оформити закордонний паспорт для дитини виявилось непростим завданням. До найближчого консульства України потрібно було їхати чотири з половиною години.

“Ми купили квитки і поїхали з сином до Франкфурта. Переночували у готелі, наступного дня з самого ранку пішли у консульство. Ми вистояли у черзі з таких же як ми українців і дізнались, що ті, хто встигли потрапити до консульства раніше, мали можливість просто вписати особисті дані своїх дітей у свої закордонні паспорти. Я ж такого зробити вже не змогла. До того ж, якби запит на паспорт я подала того дня, то паспорт отримала б аж через сім місяців”, – ділиться Богдана.

Справа була у тому, що окрім збільшеного ажіотажу в Німеччині, подвійне навантаження отримала й Україна. Адже всі закордонні паспорти роблять саме в Україні. А тут просто перестала витримувати поліграфія.

“Так, ні з чим, ми повернулись до нашого тимчасового житла. В Україні залишився мій чоловік, але без обох батьків та самої дитини зробити паспорт для Богдана було неможливо. Звісно ми могли б приїхати в Україну”, – розповідає жінка. – Але Богдан уже не зміг би повернутись в Німеччину, бо не мав дозволу на тимчасове проживання, та і я сама навряд чи встигла б повернутись вчасно, бо по цьому документу я маю право перебувати за межами Німеччини лише 21 день на рік”.

Так Богдана вирішила повертатись додому назавжди. Та саме в цей час почались нові масовані обстріли столиці.

“Ми вже не знали, що робити. Та одного дня подзвонив чоловік та сказав що законодавство в Україні змінилось і тепер він може оформити паспорт для Богданка без нашої присутності. Вже за два тижні чоловік переслав нам документ і сину вже готують дозвіл на тимчасове проживання в Німеччині, – радіє Богдана. – Син вже не дочекається, коли зможе приїхати в Україну на кілька днів та нарешті побачитись з татом”.

17 листопада дійсно почала діяти нова постанова Кабінету Міністрів України, згідно з якою механізм видачі громадянам України закордонних паспортів значно спростився. Дозволили передачу виготовлених документів через Міністерство внутрішніх справ з місцевих міграційних служб в посольства та консульства України за кордоном. Це означає, що паспорт для своєї дитини може зробити один із батьків в Україні та передати за кордон. Для цього потрібно взяти у РАЦСі копію свідоцтва про народження дитини та звернутись до найближчого міграційного центру.

Ще одна проблема, з якою зіткнулись українці, які вимушено емігрували – це закінчення терміну дії паспортів. Продовжити дію закордонного паспорта можна за кордоном, для цього потрібно звернутись до найближчого посольства або консульства України. Нещодавно уряд України цю процедуру також спростив, тепер це можна зробити безкоштовно та в день звернення. Варто лише заздалегідь записатись на прийом. На офіційному сайті МЗС можна дізнатись, що для цього потрібно мати з собою:

паспорт з копією;

заздалегідь заповнену заяву про продовження терміну дії паспорта (зразок можна знайти на офіційному сайті МЗС).

Важливо, що продовження паспорта може бути оформлене не раніше, ніж за 2 місяці до завершення його терміну дії.

Для того, щоб продовжити термін дії паспорта дитині, вам потрібно мати з собою:

паспорт дитини з копією;

свідоцтво про народження дитини з копією;

паспорти батьків з копіями;

заздалегідь заповнену заяву про продовження терміну дії паспорта.

Якщо ж вашій дитині ще немає 16 років, брати її з собою до консульства не обов’язково.