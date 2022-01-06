Що робити українцям, які "застрягли" в Казахстані: рекомендації МЗС

Що робити українцям, які "застрягли" в Казахстані: рекомендації МЗС

Щоб отримати вчасно допомогу, українцям, які перебувають в Казахстані, потрібно зареєструватися в електронній системі "ДРУГ". Також в МСЗ вказали контакти Посольства України в Нур-Султані, куди можна звертатися у разі небезпеки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в охопленому протестами Казахстані. Задля цього Посольство України в столиці Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи.

Як повідомили у пресслужбі МЗС України, зараз ключовий пріоритет - безпека українців, які перебувають в Казахстані.



У разі загрози життю чи безпеці, громадяни України можуть звернутися по допомогу до Посольства в Нур-Султані за номером телефону: +7 705 755 66 10 або написати на електронну пошту: emb_kz@mfa.gov.ua.



У відомстві зазначили, що ситуація в Казахстані ускладнюється введенням надзвичайного стану, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.

Через це вчора ввечері, 5 січня, група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту.

Як зазначили в пресслужбі МЗС, дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу і підтримує зв‘язок із пасажирами.



"За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва. Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану", - зазначили в українському відомстві.

Також МЗС закликало українців в Казахстані уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, бути обережними, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

У відомстві додали, що "Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще".

Нагадаємо, жителі Алмати в аеропорту панічно намагаються покинути місто. До міжнародного летовища, яке було захоплено та розгромлено учасниками акцій протесту в середу, 5 січня, масово приїжджають жителі найбільшого міста Казахстану, сподіваючись вилетіти першим-ліпшим літаком. Але практично всі авіакомпанії там скасували свої рейси. За попередніми даними, 5 січня в Алмати під час звільнення аеропорту загинули військові.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу

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