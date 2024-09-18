Протермінований паспорт за кордоном: що робити чоловікам призовного віку

Українські чоловіки, які перебувають за кордоном і мають прострочений закордонний паспорт, можуть зіткнутися з серйозними труднощами.

Особливо важливим питання протермінованого закордонного паспорта є для чоловіків призовного віку (18-60 років), оскільки для отримання консульських послуг необхідно відповідати новим вимогам, пов'язаним із мобілізацією та військовим обліком.

Що робити, якщо у чоловіка за кордоном закінчився термін дії закордонного паспорта, як отримати новий та які документи для цього знадобляться — читайте на ТСН.ua.

Згідно з новими вимогами, чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік, щоб мати змогу отримувати консульські послуги, включно з оформленням чи продовженням закордонного паспорта. Якщо чоловік не стане на облік, то доступ до таких послуг буде обмежений.

Які консульські послуги недоступні для чоловіків призовного віку

Відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловіки, які не перебувають на військовому обліку, не зможуть скористатися низкою консульських послуг. Це стосується:

оформлення нового закордонного паспорта;

подовження терміну дії наявного закордонного паспорта;

оформлення довіреностей;

видачі свідоцтва по фото;

оформлення постійного або тимчасового консульського обліку.

Натомість єдина послуга, яку можна отримати без військового обліку, — це посвідчення особи для повернення в Україну.

Що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта

Якщо ви опинилися за кордоном із простроченим закордонним паспортом, ось кілька можливих варіантів дій.

Стати на військовий облік у консульстві або онлайн

Для цього необхідно звернутися до української дипломатичної установи за місцем вашого проживання. Також є можливість оновити свої дані через Електронний кабінет військовозобов'язаного.

Повернутися до України

Якщо ваш паспорт прострочений, але ви не можете отримати новий, є можливість повернутися на батьківщину, використовуючи спеціальний документ – посвідчення особи для повернення до України.

Оформити тимчасовий захист або статус біженця

У деяких країнах можна подати заяву на тимчасовий захист або статус біженця, що дозволить залишатися легально за кордоном навіть без дійсного закордонного паспорта.

Отримати громадянство або посвідку на проживання в іншій країні

Якщо ви плануєте довгострокове перебування за кордоном, можна розглянути можливість отримання ПНП (постійного або тимчасового проживання) або громадянства країни, в якій ви перебуваєте.

Які документи необхідні для отримання нового закордонного паспорта

Для отримання нового закордонного паспорта, особливо в умовах воєнного стану, потрібно подати відповідні документи. У більшості випадків, це:

чинний внутрішній паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код (ІПН);

фотографії, якщо це передбачено вимогами;

довідка про перебування на військовому обліку;

підтвердження факту перебування за кордоном (віза, тимчасовий дозвіл на проживання).

Які можуть бути обмеження для осіб із простроченим паспортом

Якщо ваш закордонний паспорт прострочений, це може вплинути на ваші можливості, зокрема:

Працевлаштування. Більшість країн не дозволяють легально працювати без дійсного закордонного паспорта.

Фінансові операції. Ви не зможете відкривати банківські рахунки або здійснювати великі фінансові операції.

Подорожі. Неможливо буде користуватися авіаперевезеннями або перетинати кордони інших країн.

Як оформити статус біженця або тимчасовий захист

Якщо у вас немає можливості повернутися до України або продовжити дію паспорта, можна звернутися за міжнародним захистом. Процедура подання заявки залежить від країни, в якій ви перебуваєте, але зазвичай вона включає подання заяви до поліції або відповідної міграційної служби. Цей статус надає право на:

легальне проживання;

доступ до медичних послуг;

можливість працевлаштування;

освіту для дітей;

оформлення посвідки на проживання.

Щоб отримати посвідку на проживання в країні перебування можна скористатися кількома шляхами:

інвестиції в економіку країни (купівля нерухомості, бізнес-інвестиції);

одруження з громадянином країни;

отримання трудового контракту;

вступ до вищого навчального закладу.

Якщо ваш закордонний паспорт прострочений, і ви знаходитесь за кордоном, діяти потрібно оперативно. Обов'язково станьте на військовий облік, щоб мати змогу користуватися консульськими послугами, або розгляньте можливість повернення до України. У разі необхідності звертайтеся за тимчасовим захистом або оформляйте інші види легалізації вашого перебування за кордоном.

МЗС України рекомендує за можливості оформити новий закордонний паспорт. Тимчасове продовження терміну дії паспорта може бути варіантом лише в крайньому випадку, наприклад, для повернення до України.

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