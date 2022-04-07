Що робити українським переселенцям в інших країнах, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта / Associated Press

Що робити українським переселенцям в інших країнах, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта

Що робити українським переселенцям в інших країнах, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта

Раніше українці за кордоном могли отримати документ, що засвідчує особу, в будь-якій дипломатичній установі України (посольство, консультство). Через війну виготовлення закордонних паспортів та доставлення їх в інші країни тимчасово призупинені. Але що робити переселенцям, у яких закінчився термін дії закордонного паспорту - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви прибули до іншої країни після 24 лютого 2022 року і не маєте з собою чинного закордонного паспорта (закінчився термін його дії, мали лише паспорт громадянина України або дитина в'їхала лише зі свідоцтвом про народження) у вас є кілька варіантів:

закінчився термін дії вашого закордонного паспорта чи закордонного паспорта дитини - подовжується термін дії документа;

ви маєте чинний закордонний паспорт, а ось ваша дитина лише свідоцтво про народження - дані про дитину можна внести у ваш закордонний паспорт;

ви маєте лише паспорт громадянина України (так званий "внутрішній"), а у вашої дитини лише свідоцтво про народження - виготовляється свідоцтво про підтвердження особи з фото.

Все це можна безкоштовно зробити в посольстві. Документи виготовляються в день звернення.

Варто звернути увагу, що в посольстві не мають повноважень для проставляння в документі будь-яких відміток про перетин кордону чи довідок, що ви перетнули кордон. Щоб їх отримати, потрібно звертатися лише до прикордонних служб країни.

Як подовжити термін дії закордонного паспорта

Подовження терміну дії закордонного паспорта, якщо ви вимушено переселилися до іншої країни через війну Росії проти України, можливе лише у разі, коли до закінчення цього періоду залишається не менше 3 місяців.

Щоб подовжити термін дії закордонного паспорта дорослої особи, необхідно:

заява (заповнюється в день звернення);

закордонний паспорт, термін дії якого закінчується;

паспорт громадянина України (якщо є).

Щоб подовжити термін дії закордонного паспорта дитини, один з батьків повинен подати оригінали таких документів:

заява (заповнюється в день звернення);

закордонний паспорт дитини;

закордонний паспорт того з батьків, хто подає документи;

свідоцтво про народження дитини.

Як внести інформацію про дитину до закордонного паспорта одного з батьків?

Щоб внести інформацію про дитину до свого закордонного паспорта, необхідно подати оригінали таких документів:

заява (заповнюється в день звернення);

закордонний паспорт одного з батьків, до якого будуть вносити інформацію;

дві кольорові фотокартки дитини (3,5 х 4,5 см);

свідоцтво про народження дитини.

Варто звернути увагу, якщо свідоцтво про народження було видане не в Україні, його потрібно перед подаванням перекласти українською мовою та засвідчити.

Як отримати свідоцтво про затвердження особи (для дорослих та дітей)?

Якщо ви були змушені покинути Україну після 24 лютого 2022 року без закордонного паспорта лише за "внутрішнім" паспортом громадянина, вам потрібно в посольстві отримати свідоцтво про підтвердження особи з основними даними та фотографією. Його можна також оформити для неповнолітньої дитини, яка в'їхала до іншої країни лише зі свідоцтвом про народження (а у батьків немає закордонного паспорта, щоб вписати дані). Для оформлення свідоцтва для дорослої особи потрібно:

"внутрішній" паспорт громадянина України;

дві кольорові фотокартки (3,5 х 4,5 см).

Для оформлення свідоцтва для дитини потрібно: