Що робити в разі звільнення сімейного лікаря: пояснення Національної служби здоров'я

Пацієнти не обмежені у кількості спроб укласти декларацію з новим сімейним лікарем.

Після реформи системи охорони здоров'я в Україні усі громадяни повинні укладати декларацію з сімейним лікарем, щоб отримувати необхідну медичну допомогу. При цьому пацієнт має право самостійно обрати лікаря та змінити його за необхідності.

Про це повідомляє офіційний канал Національної служби здоров'я України в Telegram.

"Іноді можна прочитати таке: якщо сімейний лікар звільниться, то пацієнт залишається без лікаря і втрачає можливість укласти декларацію з новим. Це неправда", – наголосила НСЗУ.

У службі зазначили, що в Україні немає обмежень щодо кількості спроб на підписання декларації. Пацієнти можуть в будь-який момент через особисті причини змінити сімейного лікаря та укласти декларацію з іншим лікарем.

"При цьому стара декларація автоматично анулюється. Так само і у випадку звільнення лікаря — анулюється стара декларація, але не можливість укласти нову. Якщо ваш сімейний лікар, терапевт чи педіатр звільнився, в центрі надання первинної медичної допомоги запропонують подати декларацію до іншого лікаря", – пояснила НСЗУ.

Пацієнт, який опинився у такій ситуації, може погодитися на пропозицію медзакладу, або обрати лікаря в іншій медичній установі, де укладають декларації із новими пацієнтами.

Знайти нового лікаря, з яким можна укласти декларацію, допоможе дашборд “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”.

Нагадаємо, медичні довідки для зарахування дитини до навчального закладу можна отримати у сімейного лікаря, усіх спеціалістів поліклініки обходити більше не потрібно.

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