Що робити, якщо дитина проковтнула копійку, батарейку, лего чи інший сторонній предмет

Діти відрізняються допитливістю, а тому, як тільки починають самостійно переміщуватися, виникає ризик, що вони проковтнуть чужорідне тіло. Лікарі зазначають, що вилучають копійки, лего, батарейки тощо найчастіше з травного тракту дітей у віці 1-6 років. Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В медичній клініці "Добробут" розповіли, що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет, і чого робити категорично заборонено.

Основні ознаки, що дитина проковтнула копійку, батарейку чи інший сторонній предмет

Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, можуть з'являтися такі симптоми:

кашель;

зниження апетиту;

блювота;

гикавка;

рясне слиновиділення;

здуття живота;

відрижка.

Головна небезпека в тому, що ці симптоми з'являються не відразу, а на 2-3 день. А за цей час ситуація вже може стати досить серйозною.

Однією з найсерйозніших проблем є, коли дитина проковтнула батарейку. Адже цей предмет взаємодіє з кислотою, яка присутня у шлунку, та може швидко зруйнуватися. Це викликає хімічний опік. А тому, якщо дитина проковтнула батарейку, потрібно її якомога швидше витягнути.

Складність ще й в тому, що дитина часто ще не може самостійно пояснити, що сталося, а буде лише плакати від болю.

Чого робити категорично не можна

Отже, лікарі попереджають, якщо дитина проковтнула сторонній предмет, заборонено:

перевертати малюка, трясти його, активно стукати по спині - в такому випадку чужорідне тіло може розвернутися і потрапити в дихальні шляхи, а потім їх заблокувати, а якщо предмет має гострі краї, струшування можуть призвести до поранення шлунку, стравоходу чи дихальних шляхів;

- в такому випадку чужорідне тіло може розвернутися і потрапити в дихальні шляхи, а потім їх заблокувати, а якщо предмет має гострі краї, струшування можуть призвести до поранення шлунку, стравоходу чи дихальних шляхів; намагатися проштовхнути сторонній предмет далі по шлунково-кишковому тракту - часто батьки дають дитині їжу в надії, що предмет переміститься далі, а потім вийде природнім шляхом, але так робити не варто, адже чужорідне тіло може травмувати стравохід, шлунок чи кишківник;

- часто батьки дають дитині їжу в надії, що предмет переміститься далі, а потім вийде природнім шляхом, але так робити не варто, адже чужорідне тіло може травмувати стравохід, шлунок чи кишківник; поїти або годувати дитину (в тому числі і грудним молоком) - коли вони потраплять до шлунку, то можуть "потягнути" за собою і сторонній предмет, що може закінчитися серйозною проблемою;

- коли вони потраплять до шлунку, то можуть "потягнути" за собою і сторонній предмет, що може закінчитися серйозною проблемою; експериментувати і намагатися витягнути чужорідне тіло за допомогою магніту, довгого предмету тощо - наприклад, якщо дитина проковтнула копійку, батьки часто намагаються "витягнути" її за допомогою магніту чи стукають малюка по спині, але такі дії можуть призвести до того, що ситуація лише погіршиться.

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет

Звичайно ж, потрібно негайно викликати лікаря та дочекатися кваліфікованої допомоги. До того часу, поки приїде спеціаліст, можна вжити таких заходів:

дитина злегка задихається, кашляє - покладіть її на коліно, щоб верхня частина тулуба була опущена, пальцями чи ребром долоні постукати по спині між лопатками, спрямовуючи удари знизу вгору;

- покладіть її на коліно, щоб верхня частина тулуба була опущена, пальцями чи ребром долоні постукати по спині між лопатками, спрямовуючи удари знизу вгору; малюк віком до 1 року вільно дихає, але кашляє - покладіть його на руку обличчям донизу, злегка опустивши голову, при цьому вказівний і середній пальці руки розмістіть у роті дитини, щоб його відкрити, і водночас постукуйте по спинці іншою рукою;

- покладіть його на руку обличчям донизу, злегка опустивши голову, при цьому вказівний і середній пальці руки розмістіть у роті дитини, щоб його відкрити, і водночас постукуйте по спинці іншою рукою; обов'язково заспокойте дитину.

Не забудьте зарання підготувати все, що може знадобитися у лікувальному закладі.