Що робити, якщо людину незаконно утримують в ТЦК: пояснення юристів

Юристи роз'яснили, в яких випадках поліція може затримати військовозобов'язаного та що робити у разі незаконного утримання в ТЦК та СП.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей час представники ТЦК та СП разом з Національної поліцією можуть перевіряти документи військовозобов’язаних на вулиці та у громадських місцях.

У яких випадках поліція може затримати військовозобов’язаного та як діяти, якщо його утримують у ТЦК та СП незаконно, пояснили фахівці "Юридичної сотні" виданню "Фокус".

У яких випадках поліція може затримати військовозобов'язаного

Нацполіція має право затримати військовозобов'язаного за порушення ст. 210 (порушення правил військового обліку) і 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП:

коли до поліції звертається ТЦК та СП про необхідність здійснити адмінзатримання у зв’язку з вчиненням адмінправопорушення;

коли поліція під час перевірки документів виявила, що військово-обліковий документ відсутній або є інформація в реєстрах і базах даних про розшук такої особи;

якщо орган охорони державного кордону виявив, що в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є відомості про подання такої особи в розшук.

Що робити, якщо особу затримали незаконно

Якщо військовозобов'язаного незаконно утримують у ТЦК та СП, людина має право зв'язатися з рідними, а також звернутися за безоплатною правовою допомогою з проханням надати адвоката за рахунок держави.

Юристи зазначали, що адвокат має викликати слідчо-оперативну групу і повідомити, що військовозобов'язаного утримують у ТЦК та СП. Далі — звернутися до суду на території, де розташований військкомат.

Експерти наголосили, що родичі військовозобов'язаного можуть звернутися до суду навіть посеред ночі. Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю. І далі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою.

Нагадаємо, раніше нардеп і член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що якщо людина потрапила у ситуацію, яка, на її думку, пов'язана з неправомірними діями або з перевищенням посадових обов'язків посадовця ТЦК та СП або Нацполіції, вона має повне право їх оскаржити.

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