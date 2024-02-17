Що робити, якщо мобілізують з хворобами: юрист дав вичерпну відповідь

В Україні всі військовозобов'язані громадяни мають самостійно оновити інформацію про свій стан здоров’я та місце перебування в територіальних центрах комплектування. Зробити це можна навіть шляхом надсиланням листа з довідкою від лікаря.

Про це в рамках єдиного телемарафона повідомив юрист Юрій Танасійчук.

За його словами, оновлювати інформацію у військкоматі можна шляхом надсилання листа або ж особисто. Проте “більш безпечним” буде надання листа з довідкою про певне захворювання, яка має бути долучена до особової справи.

“Потім, під час проходження ВЛК, є невід'ємною частиною особової справи, на що лікарі зобов'язані звернути увагу. Якщо до моменту проходження ВЛК особа цього не зробила, то існує ймовірність, ризик, що людина потрапить в ситуацію, коли реальна суттєва хвороба, яка не дозволяє проходити службу, робить її проходження небезпечним для життя і здоров'я - такий випадок може трапитись. В 2023 році в нас були прийняті дуже важливі в цьому компоненті зміни, які дозволили також долучати до матеріалів особової справи довідки від приватних медичних закладів, а не тільки комунальних чи державних установ”, - наголосив Юрій Танасійчук.

Юрист зазначив, що приватні медичні установи попри те, що ставлення до них було скептичним, насправді дуже детально і ретельно підходять до таких лікарських висновків, бо вони ставлять найцінніше - свою репутацію.

“Якщо не враховано певні хвороби людини і поставлено штамп "придатний", людина вирушає на підготовку, є процедура виключно одна - оскарження, яка стосується вищих органів, з місцевого ТЦК на обласний, далі - Міністерство оборони. На жаль, ця процедура: а) не дуже дієва; б) не зупиняє процес відправлення такої особи і прийняття нею присяги, тобто де-юре долучення до Збройних сил України. Це патова ситуація. Я сподіваюсь, що певна норма, яка дозволить на цьому етапі попрацювати як громадянам, так і юристам, буде врахована, коли буде прийматися, коли буде прийматися друга редакція нового закону”, - підкреслив юрист.

Нагадаємо, що в селищі міського типу Ширяєве в Одеській області помер мобілізований, який був хворий на епілепсію.

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