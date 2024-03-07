Що робити, якщо на блокпосту виписують повістку: поради юристки

У випадку неправомірних дій ТЦК та поліцейських юристка радить викликати інших представників Нацполіції та фіксувати порушення.

Юристка Діана Тернова дала поради, що робити, якщо автомобіль на блокпості зупиняє поліція, але потім підходять представники ТЦК і виписують повістку.

Про це вона сказала в інтерв'ю "РБК-Україна".

Алгоритм дій, який рекомендує юристка:

Дізнатися у представника поліції причину зупинки авто.

Перевірити у представників ТЦК документи – їхнє службове посвідчення, яке підтверджує її приналежність до ТЦК.

Попросити пред’явити наказ коменданта про уповноваження певних представників ТЦК на вручення повісток;

У випадку неправомірних дій викликати інших представників Нацполіції та фіксувати правопорушення.

Зауважимо, що чітких правил, де саме можуть вручати повістку, у законодавстві не прописано.

Нагадаємо, що у Львові працівники військкомату посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка, а він несамовито кричав "люди, рятуйте". Пізніше у ТЦК прокоментували інцидент і запевнили, що конфлікт спровокував сам перехожий.

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