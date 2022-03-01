Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон: порада від Міністерства цифрової трансформації

Останнім часом все частіше з’являються повідомлення про те, що окупанти намагаються відібрати у місцевих жителів мобільні телефони. Що потрібно робити, читайте в матеріалі ТСН.ua.
В Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, що робити, якщо окупант відібрав у вас мобільний телефон.
Потрібно негайно повідомити про це своєму мобільному оператору. Попросіть когось з друзів чи знайомих, в кого є телефон, зателефонувати в контактний центр.
Куди повідомляти абонентам різних мобільних операторів:
- Vodafone — 111
- Київстар — 466
- lifecell — 5433
Після цього номер викраденого телефона буде заблокований і окупанти не зможуть ним скористатися в своїх цілях.