Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон: порада від Міністерства цифрової трансформації

Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон: порада від Міністерства цифрової трансформації

Останнім часом все частіше з’являються повідомлення про те, що окупанти намагаються відібрати у місцевих жителів мобільні телефони. Що потрібно робити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, що робити, якщо окупант відібрав у вас мобільний телефон.

Потрібно негайно повідомити про це своєму мобільному оператору. Попросіть когось з друзів чи знайомих, в кого є телефон, зателефонувати в контактний центр.

Куди повідомляти абонентам різних мобільних операторів:

Vodafone — 111

Київстар — 466

lifecell — 5433

Після цього номер викраденого телефона буде заблокований і окупанти не зможуть ним скористатися в своїх цілях.