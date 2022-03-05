Що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення: інструкція

Що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення: інструкція

Отримати доступ до українських телеканалів можна кількома способами.

Якщо так сталося, що у вашому місті окупанти відключили українське ефірне мовлення, є декілька способів отримати доступ до українських телеканалів.

Нижче детальніше про те, як отримати доступ до українських телеканалів:

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.

На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий Інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо:

radioplayer.ua

Також нагадаємо, що наразі триває Національний телемарафон #UAразом: провідні національні телеканали UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ об’єднались задля того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію щодо війни в Україні.