Що робити, якщо покусали мошки: поради лікаря-інфекціоніста

Після укусу комахи з'являється припухлість і набряклість, які не тільки сильно сверблять, але і можуть привести до непередбачуваних наслідків.

У літній період людям надокучають комарі, кліщі, мошки. Після їхніх укусів "плями" зудять і спричиняють дискомфорт.

Про те, як діяти, якщо вас покусали мошки, розповіла дитяча інфекціоністка із Кривого Рогу Світлана Куніцина.

Вона зазначає, що після укусу комахи з'являється припухлість і набряклість, які не тільки сильно сверблять, але і можуть привести до непередбачуваних наслідків. До того ж, набряк від укусу мошки може триматися кілька днів, а сліди на шкірі іноді залишаються на 2-3 тижні. Особливо активною мошка стає ввечері, на заході.

Укус мошки - в чому небезпека

Як зазначає Світлана Куніцина, представники сімейства двокрилих заносять під шкіру слину, в якій містяться речовини, які і викликають припухлість ураженої ділянки.

"Комарі просто протикають шкіру своїм хоботком, а мошка буквально вгризається в відкриті ділянки тіла, випускаючи при цьому слину, яка здатна викликати важку алергію. Укуси мошкари зазвичай припадають на відкриті ділянки тіла і обличчя. Особливо неприємний набряк від укусу біля ока, опухла повіка опускається і закриває очі частково або повністю. Однак мошка може проникати і під одяг, тому укуси іноді виявляються в несподіваних місцях", - розповідає лікарка.

Вона говорить, що люди, які схильні до алергії, страждають від укусу настільки, що у них підвищується артеріальний тиск, виникає запаморочення, задишка, в гіршому випадку можливий анафілактичний шок. Тому алергіки під час виходу на природу завжди повинні мати із собою спеціальний набір медикаментів, підібраних лікарем. Для цієї категорії осіб укус мошки може бути не просто небезпечний для здоров'я, а привести до летальних наслідків.

Екстрені заходи в разі укусу

Лікарка-інфекціоністка Світлана Куніцина радить - щойно ви виявили укуси мошки, слід терміново вжити заходів. Це допоможе значно знизити свербіж, набряк і загальний дискомфорт, викликані укусом мошкари. Полегшити свій стан можна навіть, перебуваючи на природі, використавши "підручні" засоби.

Для початку місце укусу потрібно знезаразити. Підійде будь-який спиртовий розчин. Наприклад, в лісі з собою може виявитися горілка або інший міцний алкоголь. Якщо ви приїхали на автомобілі, то стане в нагоді звичайна зеленка, яка завжди є в автомобільній аптечці.

Зняти пухлину допоможе сода, розведена в пропорції: чайна ложка на півсклянки води. Взявши шматок тканини (це може бути носовичок), рясно намочіть його в розчині і зробіть компрес. Через якийсь час пухлина почне спадати. Але де в лісі взяти соду? Цей метод можна використовувати тільки вдома або на дачі.

Будь-який засіб з ментолом на час знизить свербіж від укусу, і те місце, куди вп'ялася мошка, не стане свербіти і опухати. Ментол міститься в зубній пасті. Просто вичавіть її на кінчики пальців і нанесіть рясно на укус. Допомагає досить ефективно.

Добре прикласти до укусу лід, загорнутий в ганчірку. Холод не дасть набряку розростися і зніме роздратування. Тримати крижаний компрес доведеться близько 2-3 годин, періодично змінюючи в ньому лід.

Щоб не розчісувати укус, потрібно протерти його оцтовим розчином. Тільки не есенцією (можливий опік шкіри), а саме розчином оцту з водою в пропорції 1:10. Отриманий слабкий оцет знезаразить укус і заспокоїть свербіж.

Якщо є алергія, потрібно відразу прийняти таблетку антигістамінного кошти. Пігулка заспокоїть свербіж.

Якщо все вищеперелічене не допомагає, а набряк стає все більшим, і до нього приєднуються пухирі, значить, мошка була переносником інфекції. У цьому випадку необхідно негайно відвідати лікаря. До спеціаліста варто звертатися і алергікам в разі, якщо знайомий звичний препарат не допомагає.

Більш небезпечно і неприємно коли мошки покусали за обличчя - це укуси біля очей і губ.

"Після укусу мошки в область ока, воно починає сльозитися, свербіти і майже моментально закривається опухлою повікою. До того ж, при розчісуванні брудними руками можна занести інфекцію. У алергіків від укусу в область ока може розвинутися набряк з короткочасною втратою зору. Якщо вчасно не вжити заходів, то можуть бути серйозні ускладнення. Після укусу в губу вона розпухає так, що іноді стає неможливо розмовляти", - ділиться досвідом лікарка Куніцина.

Як першу допомогу у таких випадках вона радить перш за все не терти місця укусів руками, інакше не уникнути пошкодження слизової оболонки ока або губ. Потрібно нанести на набряк будь протизапальний крем. Це дозволить зменшити наслідки укусу, плюс крем виступить як антибактеріальний засіб.

"Після укусу для виведення токсинів бажано рясне пиття. Справжніми помічниками у цій ситуації стануть рослини, які ростуть на дачі або в лісі. Листя подорожника - відоме загоює засіб, а також підійдуть молоде листя смородини. Можна прикласти до ока скибочку сирої картоплі, вона охолодить уражену ділянку і заспокоїть свербіж. Ще краще використовувати кашку з натертої картоплі.

Допоможе і компрес зі свіжої петрушки. Зірвану зелень потрібно заварити, змочити в настої невеликий шматочок тканини і накласти на місце укусу у вигляді компресу", - радить Світлана Куніцина.

Народна медицина від укусів комашок

Світлана Куніцина говорить, що після укусу комах можна надати собі допомогу народними засобами до повернення додому.

Найпростіші рецепти народної медицини:

потерти укус розрізаною цибулиною;

змастити уражене місце кашкою з капусти;

розім'яти листочок м'яти і прикласти до укусу;

вичавити сік лимона і нанести на набряк;

вичавити сік зщойно зірваної кульбаби і обробити місце укусу.

Профілактика: як уникнути укусів мошок

Вирушаючи на природу, завжди потрібно брати з собою репеленти. Для дітей необхідно підбирати засоби з обережністю, на упаковці обов'язково має бути зазначено, що його можна використовувати для дитини.

Мошка дуже не любить запах лаванди, гвоздики, м'яти, тому можна використовувати ефірні масла цих рослин для обробки одягу і наносити на шкіру (дуже обережно, щоб не викликати алергічну реакцію).

Виходячи на природу, варто подбати про одяг: сорочка з рукавами захистить руки і тіло, а довгі штани - ноги.

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